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终于落够雨！白海豚下沉气流「救驾」 周四起天色好转 连续五日酷热周末最高气温34°C

社会
更新时间：12:34 2026-08-04 HKT
发布时间：12:34 2026-08-04 HKT

过去数星期本港天气持续多雨，7月总雨量达天文台有纪录以来第二多，天文台足足发出20次黄雨警告，但这情况未来数日有所改善。

白海豚下沉影响 周末华南沿岸天色明朗

天文台预料，位于西北太平洋的热带气旋「白海豚」，会在未来一两日横过日本以南海域，并在本周后期横过琉球群岛，移向东海一带，但随后路径存在变数，有较大机会于东海至华东一带转向偏北方向移动。受「白海豚」的外围下沉气流影响，周末期间华南沿岸天色明朗，天气酷热，而高温亦会触发雷雨。

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天文台料本周五起日间天气酷热

根据天文台九天天气预测最新一报，本港周四部分时间有阳光，周五起日间天气酷热，其中周六、日（8日及9日）最高气温达34度。

事实上，近期雨量偏多、气温以夏季而言属较低。天文台昨日就在社交平台指，7月26日至8月3日，本港先后受热带气旋红霞及广阔低压槽雨带影响，日照偏少，天文台足足连续9日录得最高气温都在30度以下，情况罕见，是1937年来首次。

天文台九天天气预报。
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