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外游注意！伪冒电子签证网站涌现 私隐公署3个月接16宗投诉 吁市民警惕

社会
更新时间：12:03 2026-08-04 HKT
发布时间：12:03 2026-08-04 HKT

暑假是外游旺季，疑似伪冒电子签证网站亦时有出现。私隐专员公署过去3个月共接获16宗查询或投诉个案，均涉及向怀疑假冒电子签证网站提供个人资料及缴付申请费用。私隐专员公署呼吁市民提高警觉，在进行电子签证及提供个人资料前，先核实电子签证网站真伪，以保障个人资料私隐。

假冒网站要求提供个资及缴付申请费

私隐专员公署接获的相关投诉及查询显示，事主在网上搜寻目的地签证、电子旅行证或入境卡申请网站时，误信搜寻结果，并在提交姓名、性别、国籍、护照号码及出生日期等个人资料，以及支付申请费和相关附加费后，才发现有关网站可能是假冒网站。个别个案的损失金额介乎港币300多元至港币1,700多元不等。

私隐专员公署提醒市民，透过网上渠道申办电子签证时，应注意以下事项，以保障个人资料私隐：

  1. 提高警觉，仔细检查完整网址：假冒网站的网址可能与官方网站相似，但通常会出现拼写错误、多余数字或字母等，市民应仔细核对，确保相关网站为正确网站。如有疑问，可考虑向相关旅行社或驻港总领事馆作出查询；
  2. 勿轻信搜寻器结果：搜寻器的结果有可能是假冒网站，应透过相关国家或地区的驻港总领事馆或代表机构网站提供的连结，进入电子签证申请平台。如对签证要求有疑问，应向旅行社、驻港总领事馆或代表机构查询，有关总领事馆的资料，可浏览政府总部礼宾处网页：https://www.protocol.gov.hk/tc/posts_bodies.html；及
  3. 留意防骗资讯：留意私隐专员公署、警方或相关机构公布的防骗资讯，以加强防骗意识。

市民若怀疑个人资料被不当使用，可向私隐专员公署（「个人资料防骗热线」：3423 6611、电邮：[email protected]）作出查询或投诉。市民若发现其个人资料被盗用并涉及刑事罪行，亦应尽快报警。如有怀疑，可透过「防骗视伏器」（https://cyberdefender.hk/scameter/）搜寻可疑的电话号码、电邮地址、网址等。

三个不同国家真伪电子签证网站对比。
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