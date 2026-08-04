外游注意！伪冒电子签证网站涌现 私隐公署3个月接16宗投诉 吁市民警惕

暑假是外游旺季，疑似伪冒电子签证网站亦时有出现。私隐专员公署过去3个月共接获16宗查询或投诉个案，均涉及向怀疑假冒电子签证网站提供个人资料及缴付申请费用。私隐专员公署呼吁市民提高警觉，在进行电子签证及提供个人资料前，先核实电子签证网站真伪，以保障个人资料私隐。

假冒网站要求提供个资及缴付申请费

私隐专员公署接获的相关投诉及查询显示，事主在网上搜寻目的地签证、电子旅行证或入境卡申请网站时，误信搜寻结果，并在提交姓名、性别、国籍、护照号码及出生日期等个人资料，以及支付申请费和相关附加费后，才发现有关网站可能是假冒网站。个别个案的损失金额介乎港币300多元至港币1,700多元不等。

私隐专员公署提醒市民，透过网上渠道申办电子签证时，应注意以下事项，以保障个人资料私隐：

市民若怀疑个人资料被不当使用，可向私隐专员公署（「个人资料防骗热线」：3423 6611、电邮：[email protected]）作出查询或投诉。市民若发现其个人资料被盗用并涉及刑事罪行，亦应尽快报警。如有怀疑，可透过「防骗视伏器」（https://cyberdefender.hk/scameter/）搜寻可疑的电话号码、电邮地址、网址等。

三个不同国家真伪电子签证网站对比。

三个不同国家真伪电子签证网站对比。

三个不同国家真伪电子签证网站对比。