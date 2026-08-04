「两蚊」机票不是梦！HKExpress推升级飞行套票 加$2可飞日本 即睇航点/预订方法及连结

香港快运HK Express推出升级版「飞行套票」，不但可以低至448元入手两套「经济飞」来回机票外，只需加2元，就可以将两个行程直接升级做3个。今次首创的「第三程」超值选项，预订时只需加2元，即可额外换购一套组别4航点（如高雄、冲绳、清迈等）的「轻便飞」（包括一件随身物品）来回机票。

两套「经济飞」低至$448 加$2飞多转

今次飞行套票覆盖全亚洲多个热门航点，两套「经济飞」（包括一件随身物品及一件登机行李）来回机票低至港币448元；两套「随心飞」（包括一件随身物品及20公斤寄舱行李）来回机票亦只需港币 648 元起。

预订日期：2026年8月4日上午10:00至2026年8月10日晚上11:45

旅游日期：2026年8月25日至2027年6月30日（各航点或有所不同）

按此指定预订连结

香港快运「两蚊机票」预订步骤攻略：

1. 选择旅客人数、选择 2 程或 3 程套票、组别及航点、来回／多城市行程（多城市行程只适用于 拣选同一地区中的航点）、出发／回程日期。

2. 选择各航段的航班时间（组别 1／2／3 将提供「经济飞」／「随心飞」票价种类、组别 4 将提 供「轻便飞」票价种类）。

3. 填写旅客资料，并确保与其旅游证件资料完全一致。

4. 按各段旅程需要加购附加服务（如选位、行李、保险、餐点等）。

5. 以信用卡／支付宝／微信支付完成付款；付款成功后将收到订单确认电邮。

备注：优惠数量有限，受细则及条款约束。每张飞行套票只适用同一旅客预订及由香港出发的来回机票，优惠票价不适用于单程机票，票价不包括相关税项及附加费。实际结算金额可随汇率而变动，以系统显示为准。「改票易」不适用于香港快运飞行套票。