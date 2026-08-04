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巴士上层伸手摸前座女学生胸部 六旬汉认非礼罪入狱4个月

社会
更新时间：11:18 2026-08-04 HKT
发布时间：11:18 2026-08-04 HKT

65岁五金销售员在巴士上层从后伸手非礼前座女学生，过程被途人拍下，影片在网上疯传。六旬汉早前承认猥亵侵犯罪，今早于西九龙裁判法院接受判刑，辩方引述心理及背景报告指，被告向感化官坦白招认以往的同类案底，并愿意接受心理治疗，且被告还押2个月，已汲取教训，坦白认罪更省却事主出庭作供，望法庭轻判，主任裁判官苏文隆判处他监禁4个月。

被告胡耀成，承认于2026年6月5日在旺角旺角道近西洋菜南街交界的九龙巴士上层猥亵侵犯另一人，即女子X。

案情指，当日途人看到被告登上巴士后，在巴士上层从后伸手非礼前座女学生X的胸部、背部及腋下等。途人用手机拍下过程及上载到网上社交媒体。X当时非常害怕，她回家后获警方接触，她透露案发时感觉到有不明人士摸她的腋下数秒。警方翻查闭路电视及确认被告身份后，在港珠澳大桥管制站拘捕被告，而被告当时正从澳门返港，他承认犯案。

案件编号：WKCC2663/2026
法庭记者：黄巧儿

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