规管放债人｜群组流传「唔借就笨」信息 有外佣借钱逾80万 团体促当局全面禁止外佣借贷

外佣过度借贷连累雇主被滋扰问题日益严重，政府加强规管持牌放债人，首阶段措施已于本月起实施，月入6,000元或以下人士，还款比率不可超过35%；月入6,001至1.2万元人士，还款比率上限不可超过40%。国际家政服务业持续发展联会会长林夏瑶今早（4日）在一电台节目透露，近来有外佣蓄意疏忽照顾儿童逼雇主解雇他，然后就会有追债人上门追债，促当局全面禁止外佣借贷。

她表示，新法例虽禁止放债人要求借款人提供贷款咨询人，但有雇主反映，有些放债人竟要求外佣以大厦保安卡作抵押，方便之后上门追债，亦有雇主从家中闭路电视看到间中仍有陌生人按门铃滋扰，感到很担心。

外佣群组不断推广「不借就笨」信息

她更称，有些雇主为了安全自行借钱予外佣，「少少咁借，借了20万元」，最后却发现外佣在外欠巨债，有些超过80万元，认为这是不能接受。她指在新法例实施前，有些外佣群组已不断推广「不借就笨」、「早借早处理」等信息，令很多每月只拎取5100元工资的外佣，在外借贷几十万元不等。

她直指，新例设借贷上限是阻止不到外佣借，只能监管君子、阻挡不到小人，有些外佣会在网上不法贷款，促当局要全面禁止外佣借贷，以及入境处需要审批那些刻意断约的外雇，应否可再发签证。

黄尹华冀当局打击无牌经营借贷

融资行业从业员协会秘书长黄尹华在同一节目更透露，因应新例出台，令借出的款项比较细，有部分专门借贷予外佣的公司，因顶不住成本的压力，退出借贷予外佣的市场，但他形容这属商业行为，呼吁同行要遵守政府的新规例。

他亦特别提到，网上有无牌放贷，利息远超于政府的要求，希望当局打击这些无牌经营份子。

记者：郭咏欣

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