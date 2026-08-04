网约车︱的士及网约车综合笔试首日录逾千份网上申请 庄豪锋料首阶段会有足够司机供应

的士及网约车综合笔试昨日（3日）起接受网上和邮寄申请，首日截至下午6时，已接获逾千份网上申请。立法会交通事务委员会委员、实政圆桌庄豪锋今早（4日）在电台节目表示，早前已有一批司机预先考取的士司机牌照，之后可免试转为网约车司机，相信连同新的综合笔试，到11月初首批网约车开始时，会有足够的司机供应。

道路知识是司机基本需知

至于综合笔试与原来的士司机笔试分别，他认为程度相约，当局更于甲部加入了司机应用科技的知识，如使用网约车平台、电子支付等，而道路知识部分则是较以往简单。被问到是否仍需要考司机道路知识，他指这是基本的道路知识，司机需要了解主干道路线，如何去大学、景点等，且导航不一定准确，到了乡郊地点或会收不到讯号，故相关知识有其必要性。

他提醒，如的士司机如劝喻乘客佩戴安全带不果，警方会向乘客罚款，但网约车必须提醒乘客佩戴，否则是司机会被罚款，重申的士与网约车部分规管条例不一，司机要留意。

记者：郭咏欣

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