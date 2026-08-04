爆水管│本港喉管老化问题严重 专家促装监察仪器 留意水压波动

屯门继7月28及30日发生爆水管事件后，昨（3日）青山公路近屯利街有一条直径600毫米的食水钢水管在一星期内录得三度渗漏，怡峰园、显发邨、恒顺园、冠峰园及屯门官立中学等食水供应再受影响。屯门区议员及专家均认为，本港喉管老化问题严重，极需加快复修进度。

屯门区议员钟健峰今（8月4日）在电台节目表示，最新的抢修工程据现场消息指已于今早约7时大致完成，水务署正进行排水及排气工作，相信能赶在今日中午前全面恢复供水，令受影响的约7千名居民能恢复食水供应。他指出，其中一次停水时间较长，由深夜11时停至翌日下午约4至5时，期间全赖「关爱队」义工协助居民取水及送水。

3次渗漏位置极接近 反映整段水管脆弱性

钟健峰强调，涉事喉管的历史与屯门新市镇相若，已有超过40年历史。虽然该路段已纳入水管复修工程计划内，但「未去到屯门就已经爆了」。由于三次渗漏的位置极为接近，其中两次相距不到20米，另一次约距离200米，反映整段供水系统的脆弱性，对居民的困扰亦非常大。

为减轻突发停水对居民的影响，钟健峰提议可探讨在新建筑物大厦或公屋的供水系统中，预留供水车直接接驳的注水喉管。当发生爆水管事故时，水务署的水车可直接将食水泵入大厦的中央水缸，让居民即使在低水压的情况下，仍能维持基本的家居用水，免却居民落楼排队取水的频扑。

倡研压缩行政程序加快更换水管工程

钟健峰指据了解涉事水管长达1.8公里的更换工程，原计划会分阶段进行，但需向运输署及警方申请临时交通改道，审批需时。他建议政府研究压缩相关行政程序，加快水管更换进度；同时探讨增设后备供水网络的可行性，分散风险。

水管压力不平均增脆弱位再爆裂风险

对于同一条钢制食水管在短期内多次爆裂，香港工程师学会土木分部主席陈可儿在同一节目上分析食水管多次爆裂非单一因素所致。她指，虽然局部修补了渗漏点，但会改变水管整体的压力分布，此外，挖掘及回填泥土时，若有碎石压住水管，会令受力不均，增加邻近弱化位置再次爆裂的风险。而青山公路交通负荷重，加上周边有多项地下公共设施反复挖掘。加上，近期连场大雨导致水土流失，地基不稳，进一步加剧水管承受的压力。

陈可儿建议可于喉管加装压力监察仪器，密切留意水压波动。若发现某区段水压突然下降，可及早预警。以及避免在恶劣天气下进行回填工程，以免影响泥土稳定性；政府亦应持续推展「智管网」系统，从风险管理角度及早侦测问题。

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