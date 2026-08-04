天文台：吕宋以西的热带气旋与本港保持约700公里距离 发出一号戒备信号机会颇低

广阔低压槽相关的骤雨正影响广东沿岸及南海北部。本港地区今日（4日）天气预测，大致多云，有几阵骤雨，局部地区有雷暴。初时骤雨较多。下午部分时间天色明朗，最高气温约30度。吹微风。展望未来两三日天色好转，亦有一两阵骤雨。周末期间天气酷热。

天文台下午5时45分发特别天气提示，指位于吕宋以西的低压区已增强为热带低气压。按照现时预测，该热带气旋会在今晚及明日于吕宋附近的南海中部徘徊并略为增强，与本港保持约700公里或以上的距离，对本港直接威胁不大。

随著白海豚继续西移，该热带气旋会受白海豚影响而向东移向吕宋，并逐渐减弱。除非该热带气旋采取靠近广东沿岸的路径，否则需要发出一号戒备信号的机会颇低。预料本港未来数日天气酷热，市民请留意身体状况，慎防中暑。

分区气温

九天天气预报

现时影响广东沿岸的广阔低压槽会在今明两日逐渐减弱，该区天色渐转明朗，但仍有骤雨。位于西北太平洋的热带气旋白海豚会在未来一两日横过日本以南海域，并在本周后期大致移向东海一带，但随后路径存在变数。受白海豚外围下沉气流影响，本周中后期中国东南沿岸天色逐渐好转，周末期间天气酷热，而高温亦会触发雷雨。