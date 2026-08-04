入境处65周年│以「峥嵘六十五岁月、启航十五五征程」为主题 今午办快闪音乐表演与民同乐　　

为纪念入境处成立65周年这个标志性里程碑，处长郭俊峰表示，入境处将会以「峥嵘六十五岁月、启航十五五征程」为主题，推出一系列列宣传及纪念活动，借此推广入境处的工作，以及加强同市民的联系，并会于今日下午，在将军澳总部行政大楼地下大堂举行快闪音乐表演，除该处的乐队外，更邀请珠海出入境边防检查总站、澳门治安警察局以及邻舍辅导会的长者乐队同台献艺，活动费用全免且毋须门票，诚邀广大市民亲临与民同乐。

推动成立入境处乐队 「由零开始」

提起入境处乐队，郭俊峰幽默地表示，「请容许我稍稍认叻，因为我是乐队成立的头号推动者之一。」 他说，回想2012年，在时任处长陈国基的大力支持下，他与前副处长戴志源「由零开始」，建立乐队的前身「入境处职员同乐会风笛军 郭表示，乐队成立之初，只有数名风笛手和军鼓手，表演亦只限于在内部活动中「客串」一两首曲目。其后，小组不断扩展，增设了银乐队和风笛队，规模渐具雏形，并于2015年正式命名为「入境事务处乐队」。

随着时间的变迁，乐队于2022年及2024年相继增设中乐组与流行乐组，演奏风格横跨军乐、传统民乐与现代流行曲。时至今日，入境处乐队的乐手人数已经壮大至约70人，演出的舞台越加宏大及多元，包括部门的结业会操、特区政府就职典礼、「全民国家安全教育日」、以及「十五运会和残特奥会」群众项目暖场表演等重要盛事和庆典。



记者：郑华坤

摄影：何家豪