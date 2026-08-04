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入境处65周年│入境事务处青少年领袖团日益壮大 队员任五四旗手展现爱国心

社会
更新时间：06:50 2026-08-04 HKT
发布时间：06:50 2026-08-04 HKT

青年有未来，则香港有未来。入境处处长郭俊峰深明年轻人是香港的未来栋梁，是香港踏上新征程路上的接棒人。入境处于2013年成立「入境事务处青少年领袖团」，为青少年提供有系统的纪律及领袖训练、基础国民教育及学习中式步操，培养队员正确的价值观，明白守法的重要性，同时帮助他们建立正向思维、领袖才能和服务社会的心，成为爱国爱港、德才兼备的年轻新一代。

队员人数突破1300人　　

领袖团由2013年成立时仅有约100名队员，发展至现时队员人数突破1300人，并与24间会员学校成为长期合作伙伴的纪律部队青少年制服团队。有部分队员毕业之后，亦选择投身入境处，今年亦有20位队员参加了暑期实习生计划，在入境处不同办事处进行为期6星期的实习，反映部门青年培训工作的成果。　　

郭表示，他印象最深刻的，就是有3位队员于今年五四青年节升旗手选拔中首次夺得亚军，并获挑选成为今年五四青年节金紫荆广场升旗仪式的区旗组旗手。自领袖团步操队于2023年底成立后，透过系统化的深造培训，让队员中式步操及与国旗相关的正确概念带回校园，薪火相传；短短一年内，步操队进步神速。在去年5月的领袖团大会操中，队员们不仅独当一面，包办了会操指挥官、仪仗队及护旗方队等核心岗位，更首度呈献高难度的无口令花式步操，展现出极高的默契与纪律，用行动证明了青年人的无限可能。

记者：郑华坤
摄影：何伟豪

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