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入境处65周年│郭俊峰自豪「无感e-道」推出 新皇岗口岸落成便利旅客出行

社会
更新时间：06:55 2026-08-04 HKT
发布时间：06:55 2026-08-04 HKT


谈到新通关模式，入境处处长郭俊峰表示，最自豪的科技产物就是今年6月在港珠澳大桥香港口岸离境大堂试行的「无感e-道」服务。「无感e-道」采用「门常开」设计，运用容貌识别及AI影像分析技术核实身份，使用人士毋须停步，更毋须出示旅行证件或二维码，5秒就能「无感过关」。郭指出，「全世界没有,其他国家或地区的出入境系统可以做到我们这么自动化。」他指现时已有约1万人登记使用该服务，使用人次超过2万。入境处会于试点收集更多数据后，研究扩展服务至港珠澳大桥香港口岸入境大堂以及其他出入境管制站，及放宽登记资格予不同类别旅客的可行性。

通关由30分钟缩短至约5分钟　　

郭俊峰指出，「全世界没有其他国家或地区的出入境系统可以做到我们这么自动化。」
郭俊峰指出，「全世界没有其他国家或地区的出入境系统可以做到我们这么自动化。」
「无感e-道」采用「门常开」设计。
「无感e-道」采用「门常开」设计。
使用人士毋须停步，更毋须出示旅行证件或二维码，5秒就能「无感过关」。
使用人士毋须停步，更毋须出示旅行证件或二维码，5秒就能「无感过关」。
「无感e-道」运用容貌识别及AI影像分析技术核实身份。
「无感e-道」运用容貌识别及AI影像分析技术核实身份。


全日24小时运作的新皇岗口岸于稍后时间正式启用，郭俊峰指，新大楼占地非常大，装潢亦富有美感。新口岸将采用「合作查验、一次放行」的通关模式，共设置134条「合作查验」自助通道，旅客使用时只需排一次队、检查一次证件、核实一次身份便可通过出入境双方的查验区域及完成两地出入境手续。在「一地两检」基础上，旅客可以在同一地点办理两地出入境手续，免却他们乘搭接驳巴士往返落马洲/皇岗口岸，整体通关时间将从原来落马洲/皇岗口岸的约30分钟大幅缩短至约5分钟，两地旅客出行将会更方便快捷。　　

全日24小时运作的新皇岗口岸于稍后时间正式启用。
全日24小时运作的新皇岗口岸于稍后时间正式启用。
新口岸将采用「合作查验、一次放行」的通关模式，共设置134条「合作查验」自助通道。
新口岸将采用「合作查验、一次放行」的通关模式，共设置134条「合作查验」自助通道。

新皇岗口岸的通关设施数量以及设计通关流量均较现有的落马洲管制站大幅增加。为应付新皇岗口岸的运作需要，郭俊峰表示，除了现时属于落马洲管制站的人员调任至新皇岗口岸外，处方已透过招聘退休后服务合约计划的员工以加强人手，并会密切留意新皇岗口岸在开启后实际的通关流量，采取各项应对措施，包括继续灵活调配人手、优化工作流程、善用资讯科技、以应付口岸的服务需求，确保出入境检查服务畅顺。　　

现阶段入境处正积极为各项合作查验的通关设施进行系统测试、运作测试、以及人员培训等工作，并会全力配合特区政府与深方进行联合测试和各项演练，为口岸的开启作好准备。

记者　郑华坤

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