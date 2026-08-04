入境处65周年│郭俊峰：逾10国际桌球名将及多位网球好手成为港人 推动AI优化审批签证流程

65年前的今天，入境处正式成立。处长郭俊峰接受《星岛》专访，回顾入境处过去多年的工作成果以及透露未来发展方向。他表示，入境处会继续坚守国家安全底线，并持续吸引人才。他指，自桌球手奥苏利云选择来港，亦鼓励更多运动员效法，迄今已有超过10名桌球手成为港人，亦有好几位高排名的网球手来香港居留。特区政府已在「优才计划」下增设机制，主动邀请顶尖人才来港发展。此外，入境处亦会推动AI优化审批签证流程，并已定下第四代长远资讯科技发展蓝图，更有效利用创新科技及AI技术，提升工作效率。

特区政府正全面对接国家「十五五」规划，并历史性地首次编制第一个五年规划。郭俊峰表示，为了积极配合中央和特区政府的规划部署，入境处会从四大核心范畴全力融入和服务国家发展大局，首先是坚守国家安全底线，筑牢五年规划的发展根基。第二是吸引人才，对接五年规划之高端人才策略。第三是推进口岸建设，落实大湾区互联互通蓝图。第四是深化交流与队伍建设，弘扬爱国主义精神。



入境处处长郭俊峰接受《星岛》专访。

郭俊峰表示，迄今已有超过10名桌球手成为港人，亦有好几位高排名的网球手来香港居留。

入境处处长郭俊峰向记者介绍部门过去65年的演变。

郭俊峰表示，入境处会继续坚守国家安全底线，并持续吸引人才。

吸引人才方面，郭俊峰过去曾穿针引线，推介奥苏利云经优才计划移居香港，及后有多名国际桌球好手亦陆续透过该计划来港。他表示，奥苏利云的选择，亦鼓励了很多其他的运动员，现时已经有超过10位国际顶尖桌球手，以及好几位高排名的网球手来香港居留。「其中一人有机会在今年10月来港参加比赛及协助宣传，大家拭目以待。」



人才入境计划 超过45万宗获批



郭续谓，香港在「背靠祖国、联通世界」的独特优势下，也有不少来自金融、科技、医疗等行业的精英人才正以香港为基地，开拓内地的广阔市场，探索内地的发展机遇。特区政府亦已在「优秀人才入境计划」下增设机制，主动邀请顶尖人才来港发展。「政府十分着重每个顶尖人才的背景及成就，主动邀请的一定是在其事业领域中有非凡卓越成就，以及对国家与香港未来发展至关重要的顶尖领军人才。」



郭俊峰过去曾穿针引线，推介奥苏利云经优才计划移居香港，及后有多名国际桌球好手亦陆续透过该计划来港。

自2022年《施政报告》提出「抢人才」目标以来，各项人才计划的申请反应都十分踊跃。郭表示，截至今年6月，超过45万宗人才入境计划的签证申请获批，当中约33万5千宗为获批逗留期限至少12个月或以上的人才，其中超过30万人已来港。除此之外，同期亦共有超过27万名人才的受养人抵港。

强调严格审批每宗签证申请

对于近年发现涉及假学历和假文书的案件，郭强调，入境处一直严格审批每宗签证申请，审批时会考虑申请人是否符合相关入境计划/安排的特定资格准则及一般的入境规定，并因应每宗申请的个别情况作出考虑，以确保只有符合相关入境政策的人士才获准来港。



郭表示，入境处已就签证政策作全面检讨，要求所有「高才通计划」B类及C类，以及「优秀人才入境计划」的申请人就其学历，提交由第三方认证机构或颁授院校就其学历发出的认证文件，相信新措施推出之后，有关情况不会再出现。善用科技提升服务和效率 谈及未来大计时，郭表示，特区政府正积极推动AI在公共服务的应用，入境处一向善用科技去不断提升服务和效率，最近在港珠澳大桥口岸试行的「无感e-道」，亦利用AI去协助进一步提升容貌识别技术，短短5秒已经可以同步完成整个身份核实程序。





入境处正研究引入AI 以优化审批签证的流程

入境处正研究引入AI，以优化审批签证的流程。

在签证管制方面，郭指出，入境处正研究引入AI，以优化审批签证的流程，借此缩短处理个案所需的审批时间及增加效率，入境处计划首阶段将AI应用于处理申请数量较多及审批手续比较简单的签证类别，包括学生签证、非本地毕业生留港/回港就业安排及外籍家庭佣工的签证申请。





郭续谓，入境处已定下第四代长远资讯科技发展蓝图，其中一个策略就是更有效利用创新科技及AI技术，以及透过适时更换现有的资讯系统，以提升工作效率及成本效益，配合未来发展需要。在出入境管制系统方面，该处正研究透过引入AI技术分析和监察客流和车流等数据资料，以便同事更灵活地部署人手，提升资源使用效率，确保管制站运作顺畅。

记者 郑华坤

摄影：何家豪