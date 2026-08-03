Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

甲流︱7岁男童染疫 并发休克及脑病变 留医PICU情况危殆

社会
更新时间：21:30 2026-08-03 HKT
发布时间：21:30 2026-08-03 HKT

本港正处于流感高峰，​衞生署衞生防护中心今日（3日）公布一宗儿童流感严重个案，涉及一名过往健康良好的7岁男童。他上月27日起出现咳嗽及流鼻水，8月1日起发烧，至今日病情恶化，反应迟缓，被带到玛嘉烈医院急症室求诊，获安排于该院儿童深切治疗部（PICU）留医。病人呼吸道样本经化验后，证实对甲型流感病毒（H3）呈阳性反应，临床诊断为甲型流感并发休克及脑病变。病人目前仍然留医，情况危殆。

无接种流感疫苗 潜伏期无外游

防护中心初步调查结果显示，男童曾接种2025/26年度季节性流感疫苗，潜伏期内没有外游。他的其中一名家居接触者近日出现上呼吸道症状，经快速抗原检测证实对流感病毒呈阳性反应，但病况轻微，无需入院，现已康复。中心会继续调查。

最Hit
00:52
九龙城学生宿舍地盘 安全经理堕楼困棚架 消防救下送院不治
突发
1小时前
大家乐黄埔分店结业！网民热议离场原因 揭1情况指「唔可惜」？
大家乐黄埔分店结业！网民热议离场原因 揭1情况指「唔可惜」？
饮食
8小时前
谢贤离世｜甄珍亲妹分享四哥顶级人品  曝光前姊夫抱家姐恩爱照  样子跟谢霆锋如倒模
01:01
谢贤离世｜甄珍亲妹分享四哥顶级人品  曝光前姊夫抱家姐恩爱照  样子跟谢霆锋如倒模
影视圈
11小时前
卢海鹏曾叹死剩自己一个 跟侄仔回乡笑逐颜开「原来咁多亲戚」 激动眼湿湿：今匀最威
01:06
杨明庄思明结婚丨庄思敏讲错誓词全场哗然 网民笑指「杨明变入赘」 越讲越错成焦点
影视圈
9小时前
谭咏麟、曾志伟、陈百祥出席世纪婚宴  钟镇涛、苗侨伟超有型到贺  佘诗曼饮到面红红
谭咏麟、曾志伟、陈百祥出席世纪婚宴  钟镇涛、苗侨伟超有型到贺  佘诗曼饮到面红红
影视圈
2026-08-02 18:50 HKT
黄大仙小姐弟误食大麻糖 一晕一呕 母亲姑婆同被捕
01:10
黄大仙小姐弟误食大麻糖 一晕一呕 母亲姑婆同被捕
突发
1小时前
JUPAS放榜前夕 8分DSE生「爆冷」获理大Offer 揭「神走位」升学路线：努力你都可以系大学生｜Juicy叮
JUPAS放榜前夕 8分DSE生「爆冷」获理大Offer 揭「神走位」升学路线：努力你都可以系大学生｜Juicy叮
时事热话
2026-08-02 13:12 HKT
Coffee林芊妤罕解构「残厕事件」真相 遭TVB解约面对乐小姐极无助 拒回旧公司：保留少少尊严
Coffee林芊妤罕解构「残厕事件」真相 遭TVB解约面对乐小姐极无助 拒回旧公司：保留少少尊严
影视圈
5小时前
忆30年前回流香港 港男寻回九十年代黄金集体回忆：旺角不夜天吸引力赢雪梨一万倍｜Juicy叮
忆30年前回流香港 港男寻回九十年代黄金集体回忆：旺角不夜天吸引力赢雪梨一万倍｜Juicy叮
时事热话
5小时前
奇案解密︱山东四匪垂涎新娘美色 入室凌辱8小时下毒手灭门
奇案解密︱山东四匪垂涎新娘美色 入室凌辱8小时下毒手灭门
奇闻趣事
2026-08-02 07:00 HKT