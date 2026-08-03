甲流︱7岁男童染疫 并发休克及脑病变 留医PICU情况危殆

本港正处于流感高峰，​衞生署衞生防护中心今日（3日）公布一宗儿童流感严重个案，涉及一名过往健康良好的7岁男童。他上月27日起出现咳嗽及流鼻水，8月1日起发烧，至今日病情恶化，反应迟缓，被带到玛嘉烈医院急症室求诊，获安排于该院儿童深切治疗部（PICU）留医。病人呼吸道样本经化验后，证实对甲型流感病毒（H3）呈阳性反应，临床诊断为甲型流感并发休克及脑病变。病人目前仍然留医，情况危殆。

无接种流感疫苗 潜伏期无外游

防护中心初步调查结果显示，男童曾接种2025/26年度季节性流感疫苗，潜伏期内没有外游。他的其中一名家居接触者近日出现上呼吸道症状，经快速抗原检测证实对流感病毒呈阳性反应，但病况轻微，无需入院，现已康复。中心会继续调查。