的士及网约车综合笔试首日接受报名 运输署接获逾千份网上申请

的士及网约车综合笔试今日（3日）起接受网上和邮寄申请。运输署表示，首日截至下午6时，已接获逾千份网上申请。综合笔试将于9月中起在长沙湾政府合署笔试中心举行，设有两部分考核。及格者可选择修习的士司机或网约车司机职前课程，并在完成相应课程后，向运输署申请相关执照或许可证。

运输署表示，会密切留意综合笔试的申请情况，并会因应需求加开考试场次，以推动整体点对点交通服务行业的持续发展。

综合笔试将于9月中起在长沙湾政府合署笔试中心举行。卢江球摄

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