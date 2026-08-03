每日杂志‧人物志｜喂草减人牛冲突 伴「牛王」孤独终老 74岁「牛妈」守护贝澳水牛十九载

大屿山贝澳孕育着全港最大的水牛群。过去19年，人称「牛妈」的梁韶华自发照料贝澳多个水牛群，并创办「屿南水牛学会」。有人说物竞天择是大自然定律，但自幼喜欢动物的她，无法任由牛只自生自灭、见死不救。她选择定期喂食，给予牛只温饱，也避免牠们误闯农田引发人牛冲突。随绝育与自然老病，近年水牛数量大跌，她只求守护到最后。「南大屿生态康乐走廊」计划下，贝澳涵盖其中，她担忧发展带来不可逆转的破坏，盼当局以保护生态为优先考虑。

贝澳的淡水及红树林湿地成为水牛乐土。

远远见到水牛群，「牛妈」大叫「边个嚟咗！」牛群闻声而来，她对每头牛的名字如数家珍。当你质疑她是否认得所有牛只，水牛的反应最真实，有的朝她抬头扬角，有的发出「唔、唔」低叫，仿佛与老朋友相认。

「牛妈」照料贝澳沙滩、老围、新围及十塱的多个水牛群与几头老牛。她说，近年冬季贝澳沙滩草量不多，故由11月至翌年4月均喂以马草。惟早前贝澳族群5岁水牛女「Amy」难产，胎死腹中，为替「Amy」护理伤口，她由4月至今向「Amy」及群内20多只水牛提供马草，令开支大增。

如数家珍 一声呼唤簇拥而至

「牛妈」笑言，牛只跟人一样「现实」。每逢早上喂食时间，她驾车载着大批马草到来，牛群准时等候。她一声呼唤，整群水牛簇拥而来，场面震撼。下午她只身来到，牛只少了点热情，她则可以视察牛群的健康情况。

梁韶华定期喂食水牛，避免牛只误闯农田。

「牛妈」本名梁韶华，正职为地产代理。74岁的她仍在工作，笑言是为了「帮补6位数字的马草费用」。喂牛是她用心良苦的守护方式。草源不足，食量庞大的水牛往往误入农田啃食杂草，期间却踏毁农作物，招来人怨。她喂饱牛群，减少牠们破坏农田的机会，免酿人牛冲突。

她趁牛群专心吃草，处理牛只身上的新旧伤口，如公牛挑战牛王，双方打斗互有损伤；牛群四处游走亦可能遭硬物所伤。对大小伤口她一律着紧，急急从腰包取出药物喷洒，避免伤口发炎或感染蝇蛆病。

梁韶华的腰包带着不同药物，方便随时处理牛只伤口。

创「屿南水牛学会」 办导赏团

多年前，她创办「屿南水牛学会」，又与志同道合村民办导赏团。经考察查证，她指贝澳水牛群与罗屋村有屠户从元朗买来6头水牛有关。当年屠户宰杀1头后因销路欠佳，让余下水牛自生自灭，水牛却于贝澳和十塱存活繁衍。贝澳既有废弃农地演变淡水湿地，亦有接壤河口与沙滩红树林湿地，两片湿地成了水牛的乐土，亦孕育出独特的湿地生态。

与水牛一样，「牛妈」亦非贝澳原居民。其父于长洲经营玻璃生意，她成年后从事建筑工作，婚后搬到十塱居住。

74岁的梁韶华担心未来无人照料贝澳的水牛群。

她与水牛的缘份，始于一头受伤牛。2009年重阳节前后的早上，她发现1头后脚严重骨折大水牛，重伤跪在其家门前。多名义工及兽医赶至为牛只接驳断骨，并从伤处抽出大量含脓血水。10日下来，牛只仍是奄奄一息。她跟水牛说，「若能渡过此劫，我照顾你终老。」最终水牛检回性命，但因长短脚走路一拐一拐。

她信守承诺，给牛只起名「牛牛」，并喂食水果及香蕉。「牛牛」临终前无法进食，她把食物磨粉喂食，费尽心血。3年前，「牛牛」以29岁高龄离世，至今仍深深怀念。

2009年，梁韶华遇上受伤水牛「牛牛」，展开守护水牛工作。

绝育加老病 近年数量急降

贝澳沙滩是水牛群的「英雄地」，她见证「孤独精」、「大头仔」及「唔过桥」等几代牛王的兴替起落。多年来，水牛群在当局绝育控制及老病死生下，数量暴减。有牛王绝育后雄风不再，失去王位后更被驱逐，落得孤独终老的悲惨下场。

港府推动「南大屿生态康乐走廊」，计划涵盖长沙、石壁、水口及贝澳，当中贝澳主打自然教育，拟兴建「树顶教育走廊」及「大自然住宿」设施。对南大屿纳入发展，「牛妈」很有戒心，怕的是对生态及生物带来不可逆转的破坏。

今年夏天特别炎热，这天牛群浸在水中悠然自得，岸上的「牛妈」坦言放不下，会努力守护牛群到最后，唯盼当局发展中以保护生态为优先考虑。

水牛身后正兴建污水设施，梁韶华忧虑发展带来威胁。

照顾遭弃养「了哥」 收留受冷待猫狗

梁韶华因守护水牛群获得「牛妈」绰号，其实她自幼喜欢动物，养过白兔。性格喜欢「打抱不平」的她，曾收养兄长弃养的「了哥」，又主动收留遭邻居冷待及欺负的猫狗，给牠们一个家。

童年时，父亲送赠一对白兔，她珍而重之在家饲养。白兔繁衍迅速，高峰期达一窝28口。为喂饲白兔，年纪小小的她放学后向菜贩讨菜䇲，又四处拔野草。对小孩而言，饲养动物既是陪伴，亦是责任。当时其兄长亦曾兴致勃勃先后买来「了哥」及猫狗饲养，可惜热情迅速退却，打算遗弃。

她看不过去，便悉数收养。她不忍心看到动物受苦挨饿，当发现邻居冷待及欺负所养猫狗，便壮着胆子登门指正，甚至提出代为照顾和收留的要求。

梁韶华年轻时从事建筑行业，经常视察地盘。

梁韶华喜欢动物，在守护水牛前，家中饲养多头狗只。

「牛王妹」自幼喜欢动物

她自言童年时是个「牛王妹」，性格敢作敢为。她忆述，当年有邻居教家人把她饲养的兔子抓来宰杀食用，她得悉后怒不可遏，拿着晾衫的桠杈追逐对方。

成年后，她曾饲养多头狗只，自言是「狗痴」一名，没料到遇上受伤的「牛牛」后，便以照料水牛为己任，成了「牛妈」，但爱护动物的心始终不变。

记者：关英杰