白海豚减弱为强台风 天文台料骤雨减少 周末天气酷热须防高温雷雨

天文台发表最新《天气随笔》，指强台风白海豚预料未来两三日向西横过日本以南海域，并于本周后期移向东海，但后续路径存在变数。受其外围下沉气流影响，中国东南沿岸本周中后期天色逐渐好转，周末期间天气酷热，惟高温亦可能触发雷雨。天文台提醒市民周末进行户外活动时，应做足防暑防晒措施并带备雨具。

白海豚减弱为强台风

根据最新预报，热带气旋白海豚的强度在7月30至31日曾达到巅峰，当时其风眼清晰、结构浑圆对称，初步评估其中心附近最高持续风速一度高达每小时240公里。然而，白海豚随后因出现眼壁更替，中心附近风力有所下降，并于8月3日早上减弱为强台风，风眼亦被低云遮盖。

值得留意的是，今年截至目前为止，西北太平洋最强的热带气旋仍为4月出现的超强台风森拉克，初步分析其中心附近最高持续风速曾达每小时260公里。

引导气流主导路径 电脑预测呈三大情境

白海豚未来的移动路径主要取决于其引导气流。预料副热带高压脊（副高）会在未来数日覆盖日本至朝鲜半岛，其南侧的偏东气流将引导白海豚向偏西方向移动，横过日本以南海域并移向东海一带。然而，白海豚后期的路径仍存在变数，需视乎其届时的位置及副高的西伸幅度。目前电脑模式对其后期路径预测分歧较大，主要呈现以下三个情境：

情境一： 副高相对于白海豚的位置较西，引导白海豚继续向偏西方向移动，移向华东并进入华中地区。

情境二： 受北方西风槽影响，副高减弱并东退，导致白海豚在东海时移动速度减慢，随后转向偏北移动，移向朝鲜半岛一带。

情境三： 介乎情境一与情境二之间，白海豚会靠近华东，并在沿岸一带逐渐转向偏北移动。

此外，若白海豚最终采取类似情境一或更为偏南的路径，其相关的雨带将会在下周初较为接近华南地区。

本港大雨将完结 周末防暑防晒带雨具

本港天气方面，随着目前影响广东沿岸的广阔低压槽在未来一两日逐渐减弱，并向北部湾一带移动，连日来的大雨天气有望告一段落，骤雨亦会逐渐减少。

不过，受白海豚的外围下沉气流影响，中国东南沿岸在本周中后期天色将逐渐好转，周末期间天气酷热。市民在周末进行户外活动时，除应多补水并做足防暑防晒措施外，亦宜带备雨具，以防高温触发的雷雨。

另外，个别电脑模式预测，位于北部湾的广阔低压槽上可能会有低压区发展，并在本周后期受白海豚牵引而向东移至南海中北部，届时该区的骤雨将会增多。天文台表示，将会继续密切监察西北太平洋及南海的潜在热带气旋活动，呼吁市民持续留意最新天气资讯及「九天天气预报」。