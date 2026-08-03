西南九龙叡璟伙香港芭蕾舞团 会所设专属工作坊 盼以艺术升华极致品味生活

华润置地旗下西南九龙大型综合项目「THE STERLING 叡璟」，首度与香港芭蕾舞团合作，于项目第1期入伙一年内，在逾17万平方呎的住客会所「CLUB STERLING」为住户举办专属「Ballet Fit」芭蕾工作坊及后台彩排活动，是全港首个与该舞团携手合作的住宅项目。

联乘香港芭蕾舞团 专享独家芭蕾工作坊与后台彩排

「THE STERLING 叡璟」位处九龙都会枢纽，坐落于西九高铁艺文核心，兼享港铁3站8线交汇之便，实现1站直达高铁、3站联通世界。项目融合西九商业、高铁以及文化艺术活力，为西南九龙近十年来罕见的大型综合发展项目。为展现项目的国际化艺术文化生活，发展商特意伙拍国际知名的香港芭蕾舞团，为住户呈献「Ballet Fit」芭蕾工作坊系列及专属彩排活动，成为全港首个与香港芭蕾舞团携手合作的住宅发展项目。

「THE STERLING 叡璟」与香港芭蕾舞团合作，于项目第1期入伙一年内，为住户举办专属「Ballet Fit」芭蕾工作坊及后台彩排活动。

香港芭蕾舞团期望可为项目打造更丰富的生活体验，支持项目发展成为独具文化特色的小社区。

华润置地（海外）销售及市场营销总监孔建表示，项目特意与香港芭蕾舞团合作，为住户呈献「Ballet Fit」芭蕾工作坊系列及专属彩排活动，盼能进一步以艺术升华极致品味生活。

华润置地（海外）销售及市场营销副总监岑菲菲表示，在「THE STERLING 叡璟」第1期入伙约一年内，住户可于会所「CLUB STERLING」专享由香港芭蕾舞团专业舞者亲临指导的「Ballet Fit」芭蕾工作坊系列，活动糅合芭蕾舞、塑形健美、瑜伽与普拉提的细腻韵律，适合家长与子女一同参与，共度温馨亲子时光。此外，香港芭蕾舞团更特别为项目提供住户专属彩排活动，让住户走进舞团后台排舞室，近距离现场观看舞者彩排选段，将艺术美学无缝融入日常生活。

香港芭蕾舞团艺术总监卫承天表示，舞团非常荣幸与华润置地携手合作。香港芭蕾舞团成立至今已有47年，汇聚来自全球的50位精英舞者，积极在国际舞台上呈现各类表演，并获得广泛认可。双方同样致力于建设充满活力、以人为本的社区，是次合作水到渠成，期望可为项目打造更丰富的生活体验，支持项目发展成为独具文化特色的小社区。

香港芭蕾舞团行政总监李易璇表示，是次合作为香港芭蕾舞团首度在住宅项目的会所举办专属工作坊，期望能进一步推广芭蕾舞普及化。她指出，舞团作品备受赞誉，其中由卫承天创作的《胡桃夹子—香港圣诞之旅》于2024年荣获联合国教科文组织全球世界遗产教育创新案例「卓越之星」奖。

香港芭蕾舞团指，是次合作为香港芭蕾舞团首度在住宅项目的会所举办专属工作坊，期望能进一步推广芭蕾舞普及化。

逾17万呎会所 设普拉提空间及室内运动场

孔建续指，「THE STERLING 叡璟」住客会所「CLUB STERLING」及园林面积广逾17万平方呎，匠心打造超过40多项休闲会所设施。会所内特设瑜伽．普拉提空间，提供专业普拉提设备，并设有绿意盎然的户外瑜伽草坪。此外，会所亦备有多用途室内运动场，可灵活变身为篮球、排球、网球、乒乓球、匹克球及羽毛球等各式专业球类运动场地，让住户焕活身心灵。

提供逾2200个单位 第一期「叡璟 I」主打两房

「THE STERLING 叡璟」由6座住宅大楼组成，合共提供逾2,200个分层单位，户型多元。当中项目第1期「叡璟 I」涉及逾500个单位，户型涵盖一房至三房，并主打两房户型，另提供少量特色单位。