屯门又爆水管 田北辰：涉已换钢管未装感应器 明年中完成安装后可改善

屯门又爆水管，怡峰园、显发邨、恒顺园、冠峰园及屯门官立中学一周内第二度食水供应受影响。实政圆桌召集人田北辰就此向水务署查询，获告知今次涉事的水管是已更换的钢管，并非旧管，只是这批水管属于全港约6,700公里水管中，未安装感应器的20%，需要明年中才能完成安装。

田北辰在社交平台表示，根据目前政府说法，大部分爆水管情况有两个原因，反别是未换的旧管，以及已换钢管但未装感应器的过渡阶段，只要忍到明年中完成所有感应器安装，便不会再发出类似情况。

他强调，这是目前唯二可以接受的解释，自己会继续严格监察，不接受第三种情况发生。

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