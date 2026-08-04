《The Standard》专访︱墨西哥商会会长Cano︰国际化是香港的城市基因

香港是亚洲国际都会，中西汇萃，吸引世界各地人才落户。香港墨西哥商会会长YamiletteCano指，国际化是香港的城市基因，多元文化和人口的多样性是香港的一大优势。她期望，未来扩大「拉美万花筒」（LatinKaleidoscope）活动，加深大众对拉美国家的认识。

香港墨西哥商会成立18年，是香港历史最悠久的拉美商会之一，平日除协助墨西哥与其他拉美企业外，亦积极建立不同文化间的联系。Cano表示，国际化是香港的城市基因。在她眼中，香港的多元文化在日常生活中随处可见，包括在街上听到人们以不同语言交谈，以及多样化的人口组成，这亦是除金融实力外，香港另一大优势。

墨西哥商会去年与爱尔兰商会合作，藉爱尔兰威士忌和墨西哥龙舌兰酒品酒活动，推动多元文化精神，又协助龙舌兰酒生产商参加今年5月在会展举办的VinexpoAsia葡萄酒及烈酒展览会。

Cano闲时热爱溪降与行山，特别推荐大屿山的西狗牙。

热爱香港大自然美景

Cano于2024年创办「拉美万花筒」活动，融合探戈和墨西哥摔角等元素，将哥伦比亚、秘鲁、墨西哥和加勒比海的拉丁美洲文化带到香港。她期望日后扩大活动规模，加深大众对拉美的认识，不再局限于墨西哥塔可、龙舌兰酒和足球等为人熟知的印象。Cano表示，除了展示拉美文化外，他们亦希望通过活动让本地民众了解各拉美国家的不同之处；商会亦正准备庆祝9月的墨西哥独立日和11月的亡灵节。

她形容香港的墨西哥社群非常热情，反映墨西哥人充满活力的特质。「我们十分珍视在香港建立的情谊，真挚自然、坦诚无伪。」

Cano于2008年首次来港，参加香港中文大学的交换生计划，随即爱上了这座城市的活力、运作模式和这里的人，并决定留下。她说：「我觉得这里就是我的家。我在香港长大，香港亦伴随我一同成长。」

她闲时热爱溪降与行山，并盛赞香港出行便捷、安全，指全球没有任何一座城市，可以让人在20、30分钟内由市区到达群山环抱或优美海滩等大自然美景。她特别推荐大屿山的西狗牙，形容虽然山路陡峭、极具挑战，但山顶景色令人惊叹，每一步都绝对值得。