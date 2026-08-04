《The Standard》专访︱金融体系稳健 营商环境开放灵活可靠 墨西哥商会指香港是连接环球商机与内地优势之门

刚与美加合办世界杯的墨西哥，是香港在拉丁美洲最大贸易伙伴，去年两地双边商品贸易总额达613.3亿港元，同比增长38.3%。香港墨西哥商会会长Yamilette Cano接受《The Standard》（《英文虎报》）访问时指，香港金融体系稳健，同时得到中国内地的大力支持，营商环境开放灵活、值得信赖，能够为有意在香港以至其他地区建立据点的外国公司提供支援。

香港墨西哥商会会长Yamilette Cano受访时指，香港金融实力稳健，并获得中国内地的坚实支持，为企业提供值得信赖的营商环境。她续称，香港的金融实力，建基于金融市场深厚的专业经验和稳健的制度，而开放灵活的商业环境进一步巩固香港这方面的优势，为有意在香港以至其他地区建立据点的外商提供可靠的支持。

香港墨西哥商会会长Yamilette Cano称赞香港金融体系稳健， 同时得到中国内地的大力支持，营商环境开放灵活、值得信赖。

「拉美万花筒」将拉丁美洲各地的元素汇集到香港。

极具透明度有利吸引投资者

Cano称赞香港非常开放、友好、透明，在营商方面提供清晰指引，让企业有信心通过香港拓展业务。她强调香港的透明度对投资者极具吸引力，「当你想进入一个可能比本土市场更复杂的外地市场时，你犹如手握一份实战操作指南，协助你充满信心地迈出每一步。」

她观察到，企业对粤港澳大湾区的兴趣与日俱增。在香港特区政府和投资推广署的支持下，不少商会成员在大湾区设立办事处，并扩展到内地其他地区。

她又指，一些墨西哥餐饮企业亦开始进入新加坡、马来西亚和印尼等东盟市场一试身手。Cano认为，清晰透明的营商投资指引让企业怀着信心向外拓展，因为他们知道有在香港建立的强大联系和支持作为后盾。

香港的法律制度、政府措施和世界级基建同样突出。Cano表示，在「一国两制」框架下，香港为有意在此发展的人士提供了明确性与保障，「如果他们来这里，面对的不会是一片浑水」。

Cano称赞香港非常开放、友好、透明，在营商方面提供清晰指引。

Yamilette Cano（前排中）出席由香港投资推广署为拉丁美洲商界举办的联谊交流会。

她特别提到，她多年前创立公司时申请过特区政府的「BUD专项基金」，这段经历凸显政府资助可如何支持知识分享、资讯交流和活动策划；有了适当的支持，企业可以实现曾经看似遥不可及的目标。

Cano补充，香港的效率胜过墨西哥城和纽约等城市。香港国际机场令出行十分便捷顺畅，让企业可以专注于最核心的事务，毋须受其他杂务影响。除了效率和便利，Cano亦强调人才和创新的重要性。

她认为，北部都会区和上月举行的LEAPEast2026国际科技与资讯技术展均体现香港的创新；而政府主导的各项倡议和活动，则有助吸引并留住多元且高素质的专业人才。

记者：Melody Chan