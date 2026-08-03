足球盛会2026︱KOL获赠靓位门票掀争议 议员称有助宣传香港国际形象：无免费午餐

本港今年暑假举办多场足球盛事，上周已举行英超曼城对意甲国际米兰的友谊赛，事后有网民不满多名KOL及网红获赠免费门票，而且属「靓位」，有「中年网红」更反击并讽刺网民「葡萄」。另一场表演赛、德甲班霸拜仁慕尼黑对英超球队阿士东维拉，将于本周五（7日）在启德主场馆上演。有球迷向《星岛头条》反映，主办方将比赛门票免费送予不熟悉足球的KOL网红，对真正长期支持球队、花钱购买会籍及周边产品的忠实拥趸不公平。不过有立法会议员表示，主办方将门票免费提供予网红，本质上可视作宣传香港，属「商业对价关系」，若以此模式运作，不涉及不公平派票问题。

维拉球迷会会长：派飞应找足球KOL

阿士东维拉香港官方球迷会会长KIDD认为，主办方见门票销情不佳，在赛前突然降价促销，早已以正价购票、真金白银支持维拉与拜仁慕尼黑的忠实球迷而言并不公公，主办方还向部分明星及网络红人赠送门票。他认为利用KOL宣传属普遍趋势，但若要邀请，理应选择体育或足球范畴的相关人士，如今主办方却找来一批完全无关的KOL，质疑此举是否恰当。

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深圳球迷：免费门票给属KOL身份「红利」

维拉女球迷Ching认为，这些KOK免费享有较佳位置，近距离接触球员及索取签名，直言「要佢哋讲几个维拉球员名都未必知」，对真正长期支持球队、花金购买会籍及周边产品的忠实拥趸不公平。她称自己与球迷会成员于今年4月购买售价为1,888元的门票，曾向球会发出电邮查询，获维拉官方在电邮中解释，票价制定及销售安排等事宜均由主办方全权掌控，球会方面对此并无控制权。

不过，深圳拜仁球迷叶先生表示，自己购买了2,688元门票，看到比赛的大名单缺乏星味，加上工作原因，一直想把票原价放售。他指既然门票本身已滞销，与其勉强填满座位，不如将部分门票给予网络红人，既能借助其影响力扩大赛事宣传，亦属网红身份带来的「红利」。

议员：送飞本质上可视作宣传费

实政圆桌立法会议员庄豪锋指，过往多项大型体育活动中，主办单位经常邀请媒体及KOL入场参与，借此加强推广，当中不乏拥有多国受众、粉丝基数庞大的国际级网络红人，对提升香港国际形象具显著作用。他认为主办方将门票免费提供予KOL，本质上可视作宣传费，但强调主办单位必须审慎把关，确保资源运用得宜，期望在操作上能更精准掌握平衡，既善用网络影响力，亦不偏离体育盛事的核心价值。

劳联立法会议员林振升表示，不清楚有关安排是否无偿赠票，笑言KOL通常都没有「免费午餐」，需承担宣传义务或与球会签订合作协议，本质属商业对价关系，若以此模式运作，则不涉不公平派票问题。

消费者委员会回复查询时称，一般不会评论个别个案，如接获消费者投诉，会按既定程序处理并知会投诉人个案进度及结果。

记者︰黄子龙