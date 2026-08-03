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善德智能单车壮举18区接力 葵青民政专员及警队高层力撑

社会
更新时间：19:13 2026-08-03 HKT
发布时间：19:13 2026-08-03 HKT

由香港善德基金会伙拍永明金融推出「善德永明耀香港Ride-To-Shine Hong Kong」大型智能单车骑行盛事，继日前在尖东举行启动礼及香港童军总会展开智能单车接力挑战后，「智能单车参与平台」由7月初起，已陆续走访全港十八区，今周迎来香港区闭幕巡游周，其中周一（3日）移师葵芳新都会广场，多位地区人士及社会贤达获邀接力上阵，为累积骑行120万公里，相当于围绕地球30圈的活动目标继续迈进，迎接明年香港回归祖国30周年。

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葵青民政事务专员梁乘龙、警务处新界南总区指挥官张惠华、葵青警区指挥官黄宏业等地区人士轮流接力，各人合共为活动贡献30公里，活动同日下午再移师大埔区邀请地区人士及公众参与。

「智能单车参与平台」完成香港区活动后，未来会抵达深圳、珠海，及中山一带大湾区城巿，广邀内地同胞参加，体现中港融合、万众一心。

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