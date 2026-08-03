四旬女子指控姨丈36年前非礼 称遭阴茎磨臀感惊恐 写日记以「淫魔」形容姨丈

前食环署职员兼辅警涉嫌于1990至1994年间，在单位内抚摸年仅12岁姨甥女私处及胸部，更将下体压在姨甥女的臀部上摩擦等，姨甥女事隔约26年报案求助。现年已65岁的姨丈今早在区域法院否认5项猥亵侵犯罪受审，事主哽咽道，被告「擒咗上去我身体到」，并感觉到被告的阴茎「有硬硬地嘅嘢压咗落黎」，更「前后前后咁摩擦」，当时自己因惊慌而未能作出任何反应，及后曾向母亲投诉「佢又搞我」，惟母亲没有进一步行动，事主将事件写在日记内，并以「淫魔」形容被告。

供称遭姨丈拍打臀部及阴茎磨擦臀部

现年65岁被告L.S.H.，被控于1990至1994年间，分别5度在九龙湾、西贡及屯门的单位内非礼女童X。案发时X年仅12至16岁。

女事主X下午供称，在1994年某日，她在厨房洗碗时，被告手持水杯进入厨房，在X身旁经过时拍打X的臀部一下，X形容是「右边臀部最多肉𠮶个位置」。另外，X曾与被告独留单位中，被告趁X侧卧在床上时，用手扫X的背部，X透露被告及后「擒咗上去我身体到」，并感觉到被告的阴茎「有硬硬地嘅嘢压咗落黎」，更「前后前后咁郁，咁摩擦」，X形容当时自己「定咗系到」，不知如何作出反应，哽咽道「剩系好惊」，及后曾向母亲投诉「佢又搞我」，惟母亲没有进一步行动。X忆述，自1991年起开始写日记，并以「淫魔」形容被告，父亲偷看自己的日记发现部分非礼事件，亦曾向母亲询问，X亦曾向母亲透露「被告摸我，摸咗好多次」。

控方指被告趁X睡觉伸手入衣服内上下其手

开案陈词指，X于1978年8月出生，被告是X的姨丈，在1990年至1994年期间，被告及其妻子偶尔会在X的家中吃饭及过夜。在1990年夏天某日，当时12岁的X与亲人同住于九龙湾德福花园某单位，在晚上9时许，X在上层床睡觉时，感觉有人将手指伸入其内裤，并数次扫过其私处，X睁眼后看见被告非礼她。随后，被告缩手并假装帮X盖被，然后走出房间。

在约1992年7月19日晚上9时许，当时13岁的X在西贡亲戚某村屋单位的客厅睡觉，X感到有人从其左肩将手伸进衣服内，抚摸X的左胸，X睁眼发现被告在左侧，而被告的右手正在抚摸X衣服下的左胸，X感到害怕并向右转身，被告随即停止触碰X，事件历时约10秒、及后X在日记中记录此事。

其中一次遭非礼时被告女儿在旁睡觉

在约同月24日凌晨时分，X在屯门中心某单位的家中与被告的女儿一同睡觉，当X趴著睡觉时，她感觉到有人在内裤外，抚摸她的臀部及阴部外侧，X睁眼发现被告正用左手触碰她，历时约2至3分钟。被告假装检查女儿的被子后，被告再抚摸X的背部约3至4分钟，并将手伸入X的腋下抚摸X的左胸约1 至2分钟。翌月，X在家中洗碗时，被告用右手隔著X的长裤捏她的左臀约5至8秒。X在日记中记录这两件事。

在1994年夏天某个星期六的早上，被告向X的母亲借用家中锁匙以使用浴室。当时16岁的X独自一人在单位内睡觉，X感觉有人将手伸进她的衣服内抚摸其背部，一直向下摸到其臀部及私处。X感到害怕并假装睡觉，被告随后爬上她的背部，将勃起的阴茎压在X的臀部上，并在臀部摩擦约2至3分钟，而X不知被告当时是否有穿裤子。几个星期后，X将事件告诉母亲，惟母亲没有进一步行动，X与家人随后于2000年移居美国。在2016年8月，X在美国阅读相关新闻，两个月后向香港警方报案，被告随后被捕。

案件编号：DCCC901/2025

法庭记者：黄巧儿