尖沙咀酒吧血案｜再有一男子涉协助罪犯被控 还押10月再讯
更新时间：15:48 2026-08-03 HKT
发布时间：15:48 2026-08-03 HKT
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32岁男商人日前在尖沙咀楼上酒吧与他人发生冲突，遭围殴后送医终告不治。警方至今拘捕12人，其中36岁货车司机涉嫌协助罪犯，今于九龙城裁判法院提堂。署理主任裁判官郑念慈应申请押后案件至10月29日，以待进一步调查。被告申请保释遭拒，须还押候讯。
被告萧干明，被控于2026年7月25日与2026年7月26日之间，在香港某处当曾炜程犯可逮捕的罪行，即谋杀，而被告知悉或相信曾炜程就该罪行或另一可逮捕罪行有罪，并在无合法权力依据或合理辩解的情况下，向曾炜程提供运输以协助他逃走，而意图妨碍拘捕或检椌曾。
案件编号：KCCC2234/2026
本报记者
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