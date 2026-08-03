的士及网约车综合笔试接受申请 9条MC模拟试题试答 即睇自己啱几多！
更新时间：15:13 2026-08-03 HKT
发布时间：15:13 2026-08-03 HKT
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的士及网约车综合笔试8月3日开始接受申请，首批考生于2026年9月中开始应考综合笔试。笔试包含两部分，考生须在45分钟内回答试卷内全部试题，甲部「的士及网约车营运」须在30题MC（多项选择题）中答对25题或以上；乙部「道路使用者守则」则须在35题MC（多项选择题）中答对30题或以上，总成绩会被视为及格。
45分钟答65题MC 答中85%合格
为令有意报考人士了解笔试的模式和题型，运输署在相关网页设9条模拟试题，涵盖的士及网约车载客服务的知识、地方试题、路线试题和道路使用者守则试题。读者可尝试作答下列9条MC题目，了解自己对路线及路道知情的程度。
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两部分试卷的模拟试题如下：
甲部：的士及网约车营运
的士及网约车载客服务的知识
|1.
|下列哪一项为不正确的：
正确答案﹕B
|2.
|驾驶时不可在前方放置多于 ______部流动电讯装置。
正确答案﹕A
|地方试题
|3.
|信和广场
正确答案﹕D
|4.
|修顿中心
正确答案﹕C
|路线试题
|5.
|若由 西湾河嘉亨湾 驶至 旺角拔萃男书院，在正常交通情况下，以及不需考虑隧道收费（如适用）的情形下，哪一条路线最直接可行？
正确答案﹕B
|6.
|若由 荃湾悦来酒店 驶至 上环港澳码头，在正常交通情况下，以及不需考虑隧道收费（如适用）的情形下，哪一条路线最直接可行？
正确答案﹕A
乙部：道路使用者守则
|1.
|驶过水浸的街道后，你应 ________ 。
正确答案﹕C (道路使用者守则 P. 87)
|2.
|若用以竖立「不准停车」标志的标志杆为红色则代表 ________ 不准停车。
正确答案﹕C (道路使用者守则 P. 91)
|3.
|在薄雾天气下，看到此标志时，你应﹕
正确答案﹕B (道路使用者守则 P. 87及 88)
甲部：的士及网约车营运
甲部是测试考生对 (i) 提供的士及网约车载客服务的知识的掌握；及 (ii) 香港地方的认识，以及路线规划的能力。试题按 「的士及网约车营运」 小册子设定，及参考香港政府地政总署测绘处出版的「香港街」。
乙部：道路使用者守则
乙部分是测试考生对道路交通规例及安全驾驶的知识，试题按「道路使用者守则」设定。
更多有关的士及网约车综合笔试的详情，请参阅的士及网约车综合笔试指引 。
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