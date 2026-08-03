的士及网约车综合笔试接受申请 9条MC模拟试题试答 即睇自己啱几多！

的士及网约车综合笔试8月3日开始接受申请，首批考生于2026年9月中开始应考综合笔试。笔试包含两部分，考生须在45分钟内回答试卷内全部试题，甲部「的士及网约车营运」须在30题MC（多项选择题）中答对25题或以上；乙部「道路使用者守则」则须在35题MC（多项选择题）中答对30题或以上，总成绩会被视为及格。

45分钟答65题MC 答中85%合格

为令有意报考人士了解笔试的模式和题型，运输署在相关网页设9条模拟试题，涵盖的士及网约车载客服务的知识、地方试题、路线试题和道路使用者守则试题。读者可尝试作答下列9条MC题目，了解自己对路线及路道知情的程度。

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两部分试卷的模拟试题如下：

甲部：的士及网约车营运

的士及网约车载客服务的知识

1. 下列哪一项为不正确的：

行车前检查车窗玻璃有否破裂 无需理会接载人数 行车时留意四周环境 确保乘客没有遗漏随身物品于车厢 正确答案﹕B 2. 驾驶时不可在前方放置多于 ______部流动电讯装置。

2 3 4 5 正确答案﹕A

地方试题

3. 信和广场

大围 深水埗 元朗 铜锣湾 正确答案﹕D 4. 修顿中心

尖沙咀 太子 湾仔 香港仔 正确答案﹕C 路线试题

5. 若由 西湾河嘉亨湾 驶至 旺角拔萃男书院，在正常交通情况下，以及不需考虑隧道收费（如适用）的情形下，哪一条路线最直接可行？

经东区海底隧道、观塘道、龙翔道及竹园道 经告士打道、红磡海底隧道及公主道 经中环湾仔绕道、干诺道中、西区海底隧道、西九龙公路及丽翔道 正确答案﹕B 6. 若由 荃湾悦来酒店 驶至 上环港澳码头，在正常交通情况下，以及不需考虑隧道收费（如适用）的情形下，哪一条路线最直接可行？

经青葵公路、西九龙公路及西区海底隧道 经青衣南桥、昂船洲大桥、青沙公路、西九龙公路及西区海底隧道 经龙翔道、竹园道、窝打老道、公主道、红磡海底隧道及告士打道 正确答案﹕A

乙部：道路使用者守则

1. 驶过水浸的街道后，你应 ________ 。

闪动车头灯警告迎面车辆 响号警告尾随车辆 立即试验煞车系统的性能 正确答案﹕C (道路使用者守则 P. 87) 2. 若用以竖立「不准停车」标志的标志杆为红色则代表 ________ 不准停车。

上午七时至下午七时 上午七时至十时及下午四时至七时 上午七时至午夜十二时 正确答案﹕C (道路使用者守则 P. 91) 3. 在薄雾天气下，看到此标志时，你应﹕

以正常车速驶经工地，以免阻塞工地或附近的工程人员及车辆 慢驶，与前车保持安全距离，并提防在工地或附近，工程人员及车辆会突然走近或闯入行车线 立即停车，并切勿驶越这标志，这标志会在薄雾天气消除后才被移除 正确答案﹕B (道路使用者守则 P. 87及 88)

甲部：的士及网约车营运

甲部是测试考生对 (i) 提供的士及网约车载客服务的知识的掌握；及 (ii) 香港地方的认识，以及路线规划的能力。试题按 「的士及网约车营运」 小册子设定，及参考香港政府地政总署测绘处出版的「香港街」。

乙部：道路使用者守则



乙部分是测试考生对道路交通规例及安全驾驶的知识，试题按「道路使用者守则」设定。

更多有关的士及网约车综合笔试的详情，请参阅的士及网约车综合笔试指引 。