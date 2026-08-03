政府涉未付900万个口罩费用及生产资助 口罩供应商入禀追讨逾1858万元

政府疫情期间推出「本地口罩生产资助计划」资助本地口罩生产线，承诺每月向生产商采购200万个口罩。有获批资助的公司指政府收到逾900万个口罩后，未付款逾1801万元，另亦没有按协议派发第三期资助逾57.5万元，上周五入禀高等法院向政府申索逾1858万元。根据司法机构网页显示，案件暂无聆讯排期。

原告为HKER MEDICAL SUPPLIES LIMITED，被告为律政司司长。入禀状指，新冠肺炎疫情期间，政府推出「本地口罩生产资助计划」（Local Mask Production Subsidy Scheme），资助本地供应商设立口罩生产线，并承诺每月向每家供应商采购200万个口罩。原告于2020年5月与政府签署资助及采购协议，政府承诺提供250万元资助设立本地口罩生产线，分四期支付，每月向原告采购200万个口罩。

如期交货但至今未收回货款连生产资助1858万

原告履行协议，于2020年5月至12月期间，向政府提供1300万个口罩，但政府只支付头两期资助近76.8万元以及头两批口罩款项930.9万元，没有支付金额不少于57.5万元的第三期资助及5批口罩款项不少于1801万元。原告指政府违反协议，而且政府承认已收到并消耗原告提供的900.6万个口罩。原告指政府在未支付口罩费用下接受并消耗口罩，强调每个口罩成本不低于2元。

原告指由于政府违反协议，令它蒙受损失，入禀高等法院向政府申索第三期资助金额至少57.5万元、5批口罩（合共900.6万个口罩）未付款项不少于1801万元，以及有关损害赔偿、利息及讼费。

案件编号：HCA1338/2026

法庭记者：刘晓曦