网约车笔试今起开放报名 报考市民看好前景：可以当正职做

「的士及网约车综合笔试」今日（3日）起正式接受报名，考试料于九月中旬展开。《星岛头条》记者今早前往位于深水埗的运输署九龙牌照事务处，发现不少市民有兴趣报考，亦有市民亲身到场索取表格报名，受访市民普遍认为网约车市场前景佳。

报考者称开网约车「揾外快」

已退休的黄先生表示，数年前曾兼职驾驶网约车，现时得知网约车考试开放报名，便有兴趣报考，期望日后若成功考取资格，能够开车「揾外快」，因「多一个入息（家庭经济）会松动些」。

黄先生。

市民看好网约前景：朋友每日可赚$2000

市民朱先生表示，先前已通过的士笔试，惟未有正式的士牌照，今次特意前来报考网约车司机笔试。他透露，自己希望入行是因为听闻行业收入可观，指身边有朋友之前做过网约车司机，每日保守赚1000，通常都2000。他计划将网约车视为正职，亦看好行业前景，「系人都要搭车，有时去偏远地方无车，就会需要叫车」。

朱先生。

司机已通过的士牌 同时考网约「两手准备」

市民陶先生先前已通过的士牌照笔试，记者问及为何如今网约车盛行仍选择入行的士，他回答指的士及网约车各有优劣，他倾向选择的士是因之前听说网约车很「困身」，有些平台会要求网约车司机每日至少在线一定时数，的士司机则自由一些。他续指，如今很多的士亦需要利用网约平台接单，他自己亦计划使用。他表示，自己有一定年纪，不必像年轻时拼命养家，故计划日后兼职做的士司机，「每日夜更七八个钟，赚够就走人」。

陶先生。

记者：周育莹

摄影：卢江球