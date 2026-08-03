内地女申优才涉以假文件谎称毕业于泰国皇太后大学 证书串错「Authority」变「Authosity」

45岁持双程证女子涉嫌称曾就读泰国皇太后大学，以虚假毕业证书企图误导入境事务处，被控1项串谋诈骗及1项向入境事务主任作出虚假陈述罪。被告今早于沙田裁判法院否认2罪受审，审批申请的入境事务主任交代，被告申请上载的毕业证书上的英文串错字，当中「Authority」串错成「Authosity」，「Council」错串成「Counril」。

毕业证上「Council」错串成「Counril」

入境事务主任李迪信交代自己隶属优秀人才及内地居民组，负责审批优秀人才入境计划申请，当申请人在政府网站经简易个案系统申请后，李迪信会按申请顺序审批。李迪信说明优秀人才入境计划基本要求：申请人须年满18岁、具备良好品格、经济能力毋须依赖公共援助以及考获认可大学学位，惟无工作要求。李迪信解释认可大学学位须附上毕业证书、成绩单以及第三方学历认证文件以兹证明。

李奕信忆述去年4月30日审批本案申请时，发现毕业证书上的英文串错字，当中「Authority」串错成「Authosity」，「Council」错串成「Counril」；而成绩单中首学期成绩「GPS」理应与首年成绩「GPA」相等，惟两者分别显示为「3.0」及「3.2」，于是将个案转交非常规个案小组处理。盘问下李奕信同意无法得悉文件由被告本人抑或他人上载，惟补充申请期间所显示的声明均指明申请人为对象。

申请未提交第三方学历认证文件故拒绝申请

高级入境事务主任陈娜供称自己隶属优秀人才及内地居民组，去年6月接获本案申请转介，同月27日跟进审核时发现申请中提交了毕业证书及成绩单，但没有提交第三方学历认证文件，因此不符合计划基本资格之学历要求，3日后拒绝申请。陈娜补充另外留意到毕业证书中「Authority」串错字，以及成绩单中首学期成绩与首年成绩不相符，因此存疑，怀疑被告使用虚假文件、虚假文书及申述，同日转介个案予调查行动组。

被告蒋林霖被控2025年某一天，与其他人串谋诈骗入境事务处处长及其人员，即借着不诚实地及虚假地，向处长及其人员表示，曾获泰国皇太后大学颁授工商管理硕士学位，在原本不批准的情况下批准被告、其配偶季正新、女儿汤衡根据优秀人才计划进入香港；以及同年8月11日向入境事务主任，作出明知为虚假或⾃⼰亦不信为真确的陈述 ，即声称于2019年⾄2021年间 ，在中国内地以远程⽅式完成泰国皇太后大学工商管理硕士学位。

案件编号：STCC3163/2025

法庭记者：陈子豪