认社交媒体留言煽惑「投白票」 38岁男保安判囚2月缓刑3年 官指时间短 言辞非最差

2名男保安涉嫌在去年立法会换届选举期间，煽惑他人投白票或不投票，两人分两案被廉政公署起诉。其中63岁男保安承认1项煽惑他人不投票罪，早前被判囚2个月。另外38岁男保安今于西九龙裁判法院承认1项煽惑他人投无效票罪，案情指他在传媒《集志社》的Facebook帖文下留言：「投白票，唔好登记做选民」。辩方求情称被告当时不明白留言会对社会造成深远影响，主任裁判官苏文隆表示此类案件通常判监，但本案犯案时间短，所用言辞「唔系最差」，终判处入狱2个月，缓刑3年。

FB发帖吁不登记做选民及投白票

本案被告保安员林国伟被控1项在选举期间内藉公开活动作出煽惑另一人投无效票的非法行为罪，他被控于或约于2025年10月28日，在香港境内或在其他地方，在选举（即2025年立法会换届选举）中藉公开活动作出非法行为，即在Facebook上就一则日期为2025年10月28日的帖文发表留言，煽惑在该选举中投票的另一人以下述方式处置发给该另一人的选票：任何致使该选票在该选举中根据任何选举法被视为无效的方式。

案情指，2025年立法会选举提名期于去年10月24日展开，由当日起直至同年12月7日投票日为该选举的「选举期间」。Facebook专页《集志社》在去年10月28日下午6时许发布一则帖文，内容有关保安局长邓炳强警告劝人不投票、投白票属违法。同日稍后时间，被告以帐户名称「Steve Lam」在帖文下三度留言，包括「投白票，唔好登记做选民」、「其实唔投都无错，而家投唔投都无分别」等。

通常判监惟被告用字欠深度非最差

该帖文及留言直至12月4日仍然公开，被告于12月4日被捕，警诫下他承认独自拥有上述帐户并曾留言，他表示留言目的是向公众表达其观点。

辩方求情指被告深切后悔，承诺不会再犯，他当时不明白留言会对社会造成深远影响。而被告的家人指，被告的母亲为哥斯达黎加人，被告自幼来港生活，是孝顺顾家的人，望法庭轻判。辩方续引述被告的上司指，被告工作态度认真、勤奋有礼；被告的朋友亦有高度评价，指他愿为朋友挺身而出。辩方力陈被告坦白认罪，他现已不再使用Facebook，本案亦将影响被告的工作，冀法庭判处非监禁式刑罚。

苏官直言此类案件通常判监，但本案犯案时间短，被告所用的文字欠缺深度，言辞「唔系最差」，加上其追踪人数少，终判囚2个月，缓刑3年。

案件编号：WKCC1976/2026

法庭记者：雷璟怡