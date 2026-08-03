惩教涉木棍捅羁留者肛门案｜时任二级惩教助理入狱3年 另3名羁留者分别囚4至6个月

时任二级惩教助理2年多前在壁屋惩教所遭还押青年洒中爽身粉，疑连同4名羁留人士捅伤青年肛门，上司涉知情不报，共6人被控有意图而造成身体受严重伤害等罪。时任二级惩教助理及1名羁留人士认罪、2名羁留人士早前被裁定罪成，余下2人罪脱。法官姚勋智今早在区域法院判处时任二级惩教助理入狱3年，另3名羁留者囚分别监禁4至6个月。

两认罪被告分别为35岁时任二级惩教助理谭力翀及22岁羁留人士何力桓，早前承认有意图而造成身体严重伤害罪，谭力翀另承认串谋妨碍司法公正罪。谭力翀被判入狱3年，何力桓囚4个月。

至于两罪成被告分别为羁留人士21岁李梓睿及22岁林承蔚，早前被裁定有意图而造成身体严重伤害罪成。李梓睿及林承蔚就毒品案额外囚6个月。

而55岁退休一级惩教助理郭绍辉及19岁李宇轩，则分别被裁定藉公职作出不当行为罪，以及有意图而造成身体严重伤害罪脱。

案件编号：DCCC1096/2024

法庭记者：黄巧儿