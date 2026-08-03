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吸服「K仔」后驾驶的士 司机认毒驾罪还押待判

社会
更新时间：11:23 2026-08-03 HKT
发布时间：11:23 2026-08-03 HKT

一辆的士在今年6月在牛头角伟业街行驶期间左摇右摆，警方截停及调查后，发现的士司机体内含有俗称「K仔」的氯胺酮。涉案54岁的士司机被控1项在体内含有任何浓度的指明毒品时驾驶汽车罪，他今于观塘裁判法院认罪，庭上透露他过去有15次案底，其中一次与本案类同。署理主任裁判官李志豪押后案件至8月17日判刑，以待索取戒毒所报告，期间被告须还押。

被告驾驶的士左摇右摆

被告李剑文，承认于2026年6月5日在牛头角伟业街驾驶一辆的士，而当时他体内含有氯胺酮。

案情指，案发日早上，警车在牛头角伟业街巡逻期间，发现涉案的士行驶时左摇右摆及异常缓慢，当时的士亦展示可出租的标示。警方截停的士及调查被告时，被告精神恍惚及不知所措，其言语对答也较缓慢。在警方要求下，被告先后提供口腔及血液样本作检验，均对氯胺酮呈阳性。

称案发前数天曾吸食氯胺酮

现场警诫下，被告承认他在案发前一星期曾吸食氯胺酮。他在警诫录影会面中，又承认每月会吸食一次氯胺酮。庭上透露，他过去有15次案底，其中一次与本案类同，及有5次交通定罪记录。

被告今没有律师代表，他求情指当日驾驶时并未吸毒，只是在案发前数天曾吸食氯胺酮。李官考虑到被告过去有同类案底，押后案件至8月17日判刑，以待索取戒毒所报告，期间被告须还押。

案件编号：KTCC1134/2026
法庭记者：王仁昌摄

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