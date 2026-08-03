三项铁人赛失踪｜比赛前夕退出赛事 郑泳舜：近期极端天气较多 指引「再保守一些」也可以

外号「大只佬」的60岁退休水警马志宝昨日早上在大埔大美督参与三项铁人比赛期间，怀疑遇溺失踪，约8小时后由消防蛙人寻回，送院后不治。举办赛事的三项铁人总会其后回应指，昨日开赛前20分钟，并无发出黄雨警告，大美督中心现场亦无雨，海面5公里内没有雷暴，情况属于平静，海水能见度高，具备合适开赛条件，才开始比赛。

立法会议员郑泳舜昨日原本亦有参赛，但因应天气及个人身体状况评估，决定退出。他今早（3日）在电台节目指，对事件感到非常难过，又指从安全角度而言，近期极端天气较多，若果日后比赛指引循「再保守一些」的角度调整，他认为亦是可以的。

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建议优化GPS系统等

郑泳舜表示，认识死者马先生，形容对方为人热心，对其离世感到伤心。谈及大会安全安排，他指大美督属于内海，平时水面平静。按其过往多年参赛经验，现场救生艇充足，几乎每三至五米便有一名救护人员，保安及救护设施符合国际标准。有人猜测今次意外是否因「走漏眼」而未能及时发现，他促请警方尽快调查，以厘清是天气、海面状况还是个人身体状况导致悲剧。

针对赛事的恶劣天气指引，郑泳舜指出，现时遇上红、黑雨会必定取消，黄雨则由大会按现场实质情况决定。他强调近年香港极端反常天气频繁，若主办方日后在评估风暴或雷暴时，考虑采取「早少少嘅预判」及更保守的决定，他认为是可以的。此外，台风前后单车赛道容易布满树枝及青苔，大会亦需加强评估路面风险。

在救援措施方面，他提议优化现时用作计时的GPS系统，若参赛者未能在合理时间内抵达检查站，系统可即时发出警报通知大会。至于有建议指应强制参赛者配戴「跟屁虫」（浮波），郑泳舜认为虽未必有即时救生作用，但有助辨认海面位置，认为值得考虑。他亦提醒，三项铁人属高强度运动，参赛者需按自身准备及隐性健康风险作个人判断。

另一立法会议员何敬康在亦在节目中对事件表示关注。他指公开水域变化大，降雨导致的水温微变也足以影响经验丰富的运动员。他强调公开水域的救援「窗口」极细，选手一旦遇溺下沉便极难寻获。他建议大会善用科技，例如引入实时GPS追踪或AI摄录监察，选手一旦出事便即时警报通知就近人员施救；同时建议主办方日后进一步提高参赛者的体检要求。

立法会议员郑泳舜。