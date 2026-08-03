天文台早上6时40分发出黄色暴雨警告信号。

受广阔低压槽影响，预料今日初时本港雨势有时颇大，部分地区有机会出现水浸，市民应尽快完成适当的预防措施，以防止可能引致的损失。天文台在有需要时会发出暴雨警告信号或局部地区大雨提示。市民请留意天文台的最新天气消息。

广阔低压槽正为广东沿岸及南海北部带来雷雨。在上午五时，位于吕宋附近的热带低气压集结在马尼拉之东北约270公里，预料向西北缓慢移动，在吕宋一带徘徊。

本港地区今日天气预测，大致多云，间中有骤雨及雷暴。初时雨势有时颇大。日间最高气温约28度。吹和缓南至东南风，初时离岸风势清劲。

展望明日初时仍有骤雨及雷暴，随后一两日短暂时间有阳光，本周后期天气酷热。

分区气温

九天天气预报

受广阔低压槽持续影响，今日华南沿岸雨势仍然颇大及有狂风雷暴。随著广阔低压槽在未来两三日逐渐减弱，广东沿岸天色渐转明朗，但仍有骤雨。此外，位于吕宋附近的热带气旋会在今明两日于吕宋一带徘徊，同时位于西北太平洋的热带气旋白海豚会移向日本以南海域，随后有较大机会于本周后期靠近东海一带，其外围下沉气流会为中国东南沿岸带来酷热天气，而高温亦会触发雷雨。