停车场都塞车？被困太古城中心逾两小时 车主怒斥过钟照收钱唔合理

今日（2日）星期日晚上，社交平台Threads上突然涌现多个苦主发帖求救，指「被困」太古城中心（Cityplaza）地底停车场，因塞车未能离开。有晚上8时半从B3层出车离场的车主直言，「喺停车场入边塞咗一个半钟仲未出到去，被困喺度想走都走唔到」，该车主最终等候逾两小时方能「重见天日」，亦见出口处有交通警，惟停车场仍继续收取塞车期间的「额外」停车费。

塞车逾个半钟 客服线路繁忙

亦有7时半离场的车主指塞车逾一个半小时，约9时半才能成功离开；有同样「被困」B3层的车主叹称「塞咗成个钟完全无郁过」，而客服中心电话又线路繁忙，大呻「白白浪费咗咁多时间」，坦言「我只系想返屋企啫。」

网民引述客服：大雨疏导唔到啲车

据多位车主所称，塞车的原因是有拟驶入停车场的车主「唔肯让、塞住个出口」，太多车入场导致出口倒塞，而不少车主亦将堵塞的茅头直指保安疏导交通不力，斥保安「由得啲车打尖，塞死晒条路」。此外，网民引述停车场客服指「大雨疏导唔到啲车」，称现场多名车主均对此说法不买帐，又怒斥停车场仍向车主们收取因塞车而造成的额外停车费。

苦主：过钟嘅钱照收唔合理

事件旋即在网上引起热议，有苦主认为「过钟嘅钱照收唔合理」，质疑「点解管理可以咁差」，指商场应给予交代，并向车主赔偿时间和金钱上的损失；有车主更扬言「以后也不再去太古城。」

根据网站资料，太古城中心范围有超过1,800个车位，当中太古城中心停车场停车位数目超过800个，而太古城星辉台（第十期）停车场B1至B4层则提供超过600个停车位。《星岛头条》正向太古城中心查询。