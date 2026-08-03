新闻追击︱前G4：机械人表演恐成恐袭目标 倡事前须三方审核防改装

恐怖分子为躲过当局保安措施发动恐袭，袭击方式往往出其不意。曾任职警方要员保护组（G4）的保安专家指出，一名恐怖分子已可遥距操控多部机械人施袭，相对传统武器更具「经济效益」，担忧容易吸引人群的机械人表演成为无差别攻击地点，建议政府建立机械人标准化检查流程，进行公众表演前须由生产商、警方及技术人员共同审核。

机械人恐袭更具「经济效益」

曾是G4的保安公司负责人黎家智表示，恐怖分子往往以「最少资源造成最大破坏」，而且想像力丰富，例如在美国911事件中利用空中交通工具作为武器，造成严重伤亡和破坏，而机械人相对传统武器更具「经济效益」，因为一名恐怖分子已可遥距操控多部机器，当发动恐袭后，执法人员调查的难度远高于传统案件，施袭者亦较易脱身。

黎家智指机械人表演可吸引人群聚集，若恐怖分子发动恐袭，后果不堪设想。图为今年4月举行的第2届北京亦庄机械人半程马拉松。资料图片

政府须「行先一步」制定大框架

黎家智续指，相比传统武器，机械人容易进出公众场所，由机械人进行的表演更可吸引人群聚集，若恐怖分子利用机械人或无人机在地铁站、机场或表演活动场所发动袭击，后果将不堪设想。

他留意到，香港警方、消防处及海关虽有检测爆炸品的能力，反恐条例亦已涵盖炸药、武器及化学品的管制，但机械人和无人机未被具针对性的法例涵盖，政府必须「行先一步」制定大框架，让业界有法可依，包括制定机械人及无人机专门法例，明确界定其合法与非法用途。

除了立法，黎家智建议加强前线执法人员及相关机构的培训，并制订机械人进行表演前的标准行动程序和检查安排，由生产商、警方和技术人员共同审核，确保表演机械人未被改装，亦需加强国际情报共享，掌握恐怖组织利用机械人等新科技的趋势。

黎总结，科技日新月异，反恐工作亦要跟上发展，防患于未然，并运用想象力防备现时看来不可能发生的风险事件，「不要等到真的有事发生，才认真思考。」