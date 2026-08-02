全民运动日︱李家超落场体验手球 与小朋友抛波 罗淑佩「试脚」踢足球

「全民运动日2026」今日（2日）举行，康文署于全港18区体育馆举办免费康体活动供市民参与。行政长官李家超、文体旅局局长罗淑佩、体育专员蔡健斌联同康文署署长陈咏雯等一众嘉宾，今午到访活动主场馆的九龙公园体育馆，与市民体验各类康体活动，包括手球、软式曲棍球、滑板及虚拟马术等，向巿民传递勤做运动强健身心的信息。

全民运动日︱为亚运港队健儿打气

香港手球队在去年全运会创历史佳绩后，手球在本港变得更为普及。特首李家超今日亦有体验手球项目，又与小朋友抛波互动，而自揭是40年曼联球迷的罗淑佩则「露两脚」，落场试玩足球；一众运动员及团体代表亦为带来舞狮及武术表演。

今年全民运动日继续以「日日运动半个钟，健康快乐人轻松」为口号，鼓励市民养成运动习惯。全民运动日亦以「亚运争锋 全民运动」作主题，为即将参与第20届名古屋亚运会的香港运动员打气。九龙公园体育馆设有手球、滑板、足球、虚拟马术、虚拟赛艇等亚运会比赛相关的体验项目，亦有新兴运动「软式曲棍球」等，供市民参与。

政务司司长陈国基、保安局局长邓炳强、政制局局长谢小华等13位主要官员亦积极响应「全民运动日2026」，亲身参与各区体育馆举行的康体活动，与市民一同享受运动的乐趣，并迎接亚运会盛事。

八旬妇打完乒乓球再到场运动

市民洪女士特地带同女儿来参加全民运动日，指希望让她尝试平日较少机会接触的运动，例如滑板等。洪女士认为今日活动气氛不错，又指本身不知道特首会到场，认为他「好亲民」。女儿方小朋友就指，自己平日亦有喜欢做的运动，有跳舞和游泳的习惯，去年亦曾参与全民运动日，今日体验活动中最喜欢虚拟骑马。

本身是U6手球港队成员的张小朋友认为今日的活动中，手球项目最吸引，亦觉得武术表演相当精彩。张爸爸就表示，因为全运会时被手球比赛吸引，加上儿子仅5岁，可参与的运动不多，目前专注于手球及游泳两项运动，以往亦曾带儿子观赏手球U18及U20比赛，支持香港运动员。

88岁的吴婆婆趁全民运动日运动设施免费开放，今早与朋友打完乒乓球后，便前来参与活动，表示「好开心」，亦觉得活动颇有趣，希望可完成所有摊位，领取纪念品。被问到会否感到辛苦，她说：「普通啦，我本身都有做运动，打乒乓波、缓步跑、拉吓筋咁。」

记者：伍万庭

摄影：陈浩元