惩教署与港专合办「应用启『惩』计划」招聘体验日 逾过百学生即场申请

惩教署于7月28日在香港专业进修学校（港专）举办「应用启『惩』计划」招聘体验日，向学生介绍惩教署多元化工作，并安排他们即场体验各个招聘程序。体验日反应良好，超过140名学生参与。

招聘体验日除了向学生介绍惩教署工作及招聘程序，亦为他们安排模拟小组面试，并分享面试技巧。另外，招聘体验日设有模拟体能测验，让学生即场体验静态肌力测试、俯撑取放及穿梭跑等项目。署方又鼓励有兴趣投考二级惩教助理的学生即场报名，超过100名学生即场提交网上申请。

惩教署人员为香港专业进修学校学生举行模拟体能测验，并教导学生如何应考穿梭跑项目。

惩教署人员为香港专业进修学校学生举行模拟小组面试，并向学生讲解小组面试流程及技巧。

惩教署自2023年起与提供应用教育文凭的院校合作，透过「应用启『惩』计划」为有志投考二级惩教助理的学生安排一系列活动，包括招聘讲座、体能训练、参观惩教院所等，加深他们对惩教署工作的认识及投考信心。截至2026年7月底，通过该计划获聘的二级惩教助理共有116名，成效理想。现时二级惩教助理全年均接受申请，有兴趣投考的人士可浏览惩教署有关网页（www.csd.gov.hk/tc_chi/recruit/recruit.html）并即时递交申请。