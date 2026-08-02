施政报告咨询︱校园欺凌参考内地寻公安介入？ 李家超：尽量唔好咁高压

李家超今早（8月2日）于屯门主持首场五年规划兼施政报告地区咨询会，与逾130名市民直接对话，就经济民生广泛听取意见，同心合力建设更美好香港。

校园欺凌个案持续攀升 教师倡效法国家入治安管理条例

在第二部分的讨论环节中，于西贡区中学任教的苏老师表示，国家于今年1月1日起实施新修订的《治安管理处罚法》，明确将恶意排斥及侮辱人格等校园欺凌行为纳入治安管理范围，公安机构可依法介入加强执法力度。他指出，校园欺凌对学生影响深远，甚至足以改变一生，惟香港目前缺乏相关法制，他提到国家近年强化未成年人关爱保护，香港可仿效有关做法，为学生提供更全面的法律保障。

李家超：教育以引导为主 助学生改过成长

李家超回应时提到，青少年发展是社会各界共同责任，他认为需给予学生成长空间，对于轻微犯错，应以提醒和引导为主，让学生有改过自新的机会，尽可能避免采用高压方式处理。他举例指出，警方联络主任在校园的角色正是以协作和预防为本，营造和谐校园氛围，让学生在日常生活中潜移默化地学会考虑他人感受，从而健康成长。