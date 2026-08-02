病人组织提五年规划建议 倡长生津受助人、儿童免医疗费 扩疫苗、罕病新药资助

政府拟于今年内发表本港首个「五年规划」，目前正展开咨询。由社区组织协会联同多个病人组织组成的「长期病患者关注改革联席」，于今日（2日）就规划的医疗社福范畴发表意见书，建议政府扩大获苗及医疗服务的资助，例如豁免所有长生津受惠人士、18岁以下儿童的医疗费用；将公立医院专科的轮候时间订立目标，中位数维持于约半年内、最长于一年内处理；加强对为残疾人士提供更全面的支援；以及为罕见病及特定病人的创新药械资助机制，将病人获资助下使用创新药的比例达至8成等等。

疫苗接种率未如理想 倡扩高危群组资助

出席记者会的包括社协干事、医改联席代表彭鸿昌，以及两名立法会议员林哲玄和黄国等。彭鸿昌指出，虽政府已推出多项疫苗资助计划，惟以流感疫苗为例，不足群组的接种率亦不足五成，亦有不少疫苗未获资助，例如「蛇针」等。联席建议政府积极透过疫苗，扩大社区保障，目标将各年龄职的资助疫苗接种率提高，其中65岁或以上人士提升至最少六成；同时扩大对高危人士的疫苗资助。

豁免长生津者及儿童费用 减轻医疗负担

彭又指，现时本港公营医疗服务，不少长者可获资助，而儿童的医疗资助较少，惟一旦患有先天疾病，儿童的医疗开支亦相当高，建议豁免所有申领长生津的长者，以及18岁以下儿童的公营医疗服务费用。他解释，现时绝大部分长生津申领人已合资格获医疗费用减免，认为可将扩大资助范围，免却行政程序，亦相信资助儿童医疗费用有助鼓励生育。

公立医院不少服务轮候时间较长，专科服务甚至要等一至两年。联席认为政府需确保公立医院病人在合理时间内得到治疗，建议将服务轮候时间订立参考指标，中位数应为26周以内，而最长亦不应超过52周。

推动创新药械普及 八成病人获资助使用

政府近年推出不同措施加快引入创新药械，不过彭鸿昌就指，若病人因经济原因而无法使用新药，只能「望药轻叹」，即使有再多新药亦无意思。他希望政府推动创新药械应用，尤其是对公立医院的罕见病人等，目标将病人获资助下使用创新药的比例达至8成，并让罕见病及特定病人可于创新药械注册后6个月内获资助使用。

另外，联席亦建议政府识别「因病致贫」个案，将病人「因病致贫」比率降至15%以下；为残障人士家庭及照顾者，提供住宿、就业、社区照顾等全方位支援；由政府整合大湾区医疗资讯，并协助处理相关医疗纠纷，推动跨境医疗服务等等。

记者：伍万庭

摄影：陈浩元