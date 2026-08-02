「菁英领航：港故事．入境探索」系列活动 入境处青少年领袖团暑假推动人民外交

入境事务处青少年领袖团（IDYL）于2026年暑假推出「菁英领航：港故事．入境探索」系列活动，旨在让队员亲身向访港旅客及来港交流的非本地学生推广香港文化与历史，借此推动青少年「人民外交」。活动首站已于7月中旬（16-18日）在香港国际机场入境大堂顺利举行，第二站则于7月30日至8月1日一连三日在其中环码头设置主题摊位，并于欢笑声中圆满落幕。

首站活动中，领袖团队员即场向抵港旅客派发由团队特别制作的《菁英领航：港故事．入境探索手帐》，内容涵盖香港特色景点、地道文化以及与入境事务处相关的历史地标。队员以热情讲解，让旅客甫抵埗即感受到香港青少年的好客精神，为旅程留下美好开端。

紧接而来的第二站选址中环码头，领袖团于现场设置主题摊位，透过互动游戏与旅客及市民深入交流，生动介绍本港著名旅游景点、传统文化及入境处历史地标。摊位另设纪念盖章站及拍照打卡区，并派发「菁英领航」系列限量版盲盒襟章及精美环保袋，吸引众多旅客驻足参与，场面热闹。入境事务处助理处长（管理及支援）欧阳至威亲临现场为队员打气，鼓励他们把握机会展现本港青少年的活力与热诚，并有信心承担推广「人民外交」的新角色。

实践平台助提升技能 培育青年领袖

是次活动不仅落实《2025年施政报告》中保安局辖下青少年制服团体推动「人民外交」的政策方向，更为领袖团队员提供宝贵的实践平台。队员在多元交流中，透过接待来自世界各地的访客，有效提升表达技巧、语言能力及沟通协作能力，同时培养自信与领导才能。服务社会的过程中，队员亦建立正向价值观，逐步成长为具备国际视野和社会责任感的青年领袖，充分体现入境事务处在青少年培育方面的持续承担。

领袖团表示，活动脚步不会停歇，未来将继续透过「菁英领航」系列，以不同形式为队员创造更多机会，向世界说好香港故事，让好客精神传播至更远的地方。市民与旅客可密切留意领袖团后续活动。

图：入境处社交平台