林超英剖白冷气「终极用途」：用嚟救命，热到死一定会开 揭今年有一日差点「破戒」

近年全球气温不断上升，天文台前台长林超英表示，受到厄尔尼诺现象影响，今年气候暖化呈跳跃式增加，向来提倡环保、坚持靠小风扇消暑的他坦言，冷气在极端天气下是救命工具，但又不会日日都开，「如果热到会死就梗系会买冷气开冷气啦！我唔会坚持死都唔开冷气，如果我会死，我一定开冷气。」

林超英：如果会热到死，我一定开冷气

林超英今日（8月2日）在电视台节目表示，随着新一轮厄尔尼诺现象来袭，叠加全球暖化效应，警告本港将面临极端酷热的挑战，有机会由今年延伸至明天，甚至更长时间，要视乎其发展。他呼吁全社会必须为「挨热」作好准备。

他指出，气候暖化呈跳跃式增加，2024年全球气温已超过工业革命前1.5度；而随着2026年新一轮厄尔尼诺展开，本港气温随时有机会打破以往36.6度的高温纪录，高温甚至可能一直延续至9月甚至秋冬季。

台风概率减惟若袭港将增强为「超强台风」

面对这股热浪，一直坚持少开冷气的林超英亦坦言，今年有一日气温高达35度以上时，他亦差点「破戒」，幸好随后下雨降温。他强调，正常健康的人在35度以下仍可利用风扇降温，但他绝不会为坚持而罔顾性命：「我又想救地球......又唔好热到别人辛苦，我唔会坚持死都唔开冷气，如果我会死，我一定会开冷气。」

林超英促关注户外工作者

除了高温，林超英提到厄尔尼诺亦会令进入南中国海的台风数量减少，但一旦袭港，却更有可能增强为「超强台风」，呼吁市民不能掉以轻心。

极端酷热天气下，林超英对基层户外劳工，如地盘工人、清洁工、外卖员等的处境表示极度担忧。他指，现时劳工处的《预防工作时中暑指引》制定的「工作暑热警告」，原是为公众而设计的「香港暑热指数」，未能准确反映户外曝晒的真实情况，技术上并不恰当，而中暑亦未有纳入在工伤内，认为当局应尽快检讨，建议采用国际湿球黑球温度（WBGT）来评估工业及户外工作环境，并鼓励地盘自行购置成本只需数百元的测温仪器；以及参考日本做法，当湿球黑球温度（WBGT）达28度以上，劳工工作超过一小时后中暑，应直接列为工伤并予以赔偿。

北都发展需保留湿地及广植树木绿化

此外，针对北部都会区的发展，林超英引述科技大学研究指，元朗至粉岭、上水一带是全港最热的地区。他警告，未来北都建设必须保留湿地，增加植树绿化，并确保建筑物之间有足够通风空间，否则该区将比现时的市区更加酷热。同时，他亦提醒数据中心耗电且会产生大量热力，香港地少人多，不宜盲目兴建过多数据中心，部分算力可考虑在境外进行。

最后，谈及极端天气的预警机制，林超英认为台风有路径可寻，适合作事前部署；但暴雨来袭往往非常突然，若太早作超前预测容易出现失误，削弱公众信任，因此暴雨警告仍应依赖现行行之有效的红黑雨机制。

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