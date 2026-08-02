施政报告咨询︱大学生叹青年难揾工、所学非所用 促推「初入职场援助」 特首亲回：产学研合作会有优质就业机会

行政长官李家超于今日（8月2日）早上到南屯门官立小学举办第一场香港首个五年规划和施政报告地区咨询会，咨询会分成两大部分，第一部分特首先聆听总体意见；第二部分以小组讨论形式进行，围绕「拼经济谋发展」及「惠民生建未来」两大主题深入交流。

青年就业困境成焦点 大学生倡设过渡援助

在第一部分咨询环节，大学生侯先生指出，本港失业率创新高，初级企业职位大幅减少，他举出资讯科技行业初级职位减少的例子，指出毕业生「揾工难」之余更面临「所学非所用」的困境。他建议政府为应届毕业生提供过渡性就业支援。他提到，在AI技术发展下，以一人公司（OPC）形式创业的大学生缺乏专门支援。他举例，新加坡设有「SkillsFuture」计划，提供学业资格认证资助及培训补贴；内地则推行「百万就业见习岗位开发计划」，为离校未就业毕业生提供见习岗位及补贴，认为香港可作参考。

李家超：聚焦前沿科技 推动产业升级转型

紧接而来的，是曾参与2022年「绿色和可持续金融培训先导计划」的唐小姐。她表示该计划资助额达五千万元，有朋友也成功透过计划入行金融业，她感谢政府持续推动青年发展，自己亦透过青年自荐成为委员会成员。但她坦言，新兴产业发展机会有限，市场未能完全配合，个人进修资助亦不足够，建议北部都会区的新科技和能源发展可望创造更多就业机会，让青年有更多出路。

李家超回应时强调，政府正积极研究前沿科技如何推动产业升级，包括量子科技、航天科技等领域。他指出，科技发展能在生产层面创造更多优质就业机会，青年未来收入前景亦会更好。他认为关键在于推动产业升级转型，透过产学研一体化合作，配合技能课程，制造更多优质就业岗位，协助毕业生顺利进入职场。

摄影：刘骏轩