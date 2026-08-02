房委会将幸福设计概念融入屋邨改善工程 美林邨完成首阶段工程 街坊反应正面

房委会推动「幸福先行‧预试计划」，将幸福设计概念融入屋邨改善工程。沙田美林邨作为先导项目，已完成首阶段工程，除听取居民意见将旧水池活化为开放式雕塑公园，更以壁画美化屋邨入口处行车天桥的桥柱。而余下的项目将继续分阶段推进。

在房委会推动的幸福先行‧预试计划下，沙田美林邨的旧有水池空间，变身成开放式雕塑公园。工程团队拆除了水池原有的围栏，又引入行人步道、照明装置和社交座椅，将该处打造成一个可让街坊走进去、近距离接触大树和雕塑的开放式空间。雕塑公园同时增设赏树径和树木资讯牌，向居民介绍一直陪伴在他们身边的各样树种。

与街坊携手设计属于自己社区

房屋署高级屋宇保养测量师谢卓敏表示，地方优化后「更好坐、更好走」，街坊的回应也十分正面。谢卓敏指，以往屋邨翻新工程较着重改善硬件，这次最大分别在于「非常着重与居民共创」。团队不但透过社交媒体收集意见，更设立街站和举办工作坊，亲身聆听居民的声音，与街坊携手设计属于自己的社区。

为了深化社区参与，团队特别邀请曾参加工作坊的循理会美林小学学生出席雕塑公园的开幕仪式，象征社区共同参与、共同见证成果，别具教育与传承意义。

以美林邨特色创作艺术壁画

除了改善邨内公共空间，团队希望让居民在进邨时已能感受到回家的氛围，因此与路政署合作，以美林邨的特色创作艺术壁画，美化屋邨入口处行车天桥的高架桥柱，让街坊在交通灯前等待回家时看着壁画，便能感到温暖，同时也可把屋邨特色延伸至大围社区。

进度良好续为街坊提升幸福感

谢卓敏总结指，「共筑．幸福」计划推出至今，当局已拣选逾40个屋邨进行改善工程，大部分进度良好，不少已完成外墙粉饰或屋邨改善工程，成效显著。当局未来会继续每年拣选合适屋邨进行改善工程，以实而不华、暖心和贴心的设计，持续为街坊提升幸福感。