「白海豚」三度眼壁置换维持超台强度 天文台揭对华南影响 准风暴「鲸鱼」恐被「拖出海」吞噬

在西北太平洋的热带气旋「白海豚」，目前正维持超强台风强度，在冲绳以东约二千多公里，并稳定向西北偏西移动。

「白海豚」本周后期靠近东海一带

综合内媒报道及中央气象台资讯，「白海豚」至今已完成三次眼壁置换，重整过后会迎来新的强度巅峰，随后受大气环境影响，强度略有减低，但会至少维持强台风级别，以偏西路径直扑日本南部海域，随后于本周后期靠近东海一带，对华东一带造成显著影响。

相关新闻：

白海豚｜超强台风路径南移 料下周吹袭冲绳及台湾北部或登陆华东

台风「白海豚」爆发增强恐成今年风王 天文台：接近历史极端值 或直逼史上最强「泰培」？

「白海豚」或对香港有间接影响 本周后期酷热

准「鲸鱼」已生成 「短命风」恐被吞噬

根据天文台九天天气预报，「白海豚」随后的路径存在变数，目前而言有较大机会于本周后期靠近东海一带。但天文台亦提醒，「白海豚」外围下沉气流会为中国东南沿岸带来酷热天气，而高温亦会触发雷雨。换言之，纵使与华南沿岸及香港距离较远，其仍然可能带来间接的影响。

另一边厢，天文台表示位于菲律宾以东海域的低压区已增强为热带低气压。根据热带气旋命名表，该潜在风暴若增强为热带风暴，将命名为「鲸鱼」。

然而由于「白海豚」未来数日将靠近日本以南海域，在「藤原效应」下，「鲸鱼」极大机会受到「白海豚」的影响，由于后者强度远比前者强，因此「鲸鱼」发展空间有限，可能会被「白海豚」吸收。

根据天文台「地球天气」页面，多个AI模式均预计「鲸鱼」发展到一定地步，会先在菲律宾登陆，随后受到「白海豚」牵引转向东北方向移动，并被吸收，情况如同被「拖出海暴力吞噬」。