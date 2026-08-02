中大QS世界大学排名跻身全球20强 卢煜明：是迈向新阶段重要里程碑　

香港中文大学在最新公布的2027年Quacquarelli Symonds（QS）世界大学排名跃升14位至全球第18位，首度跻身全球20强，雇主声誉指标升幅尤为显著，位居全港第二。中大校长卢煜明形容这是中大迈向新阶段的重要里程碑，是一代又一代「中大人」慢慢建立出来的成绩。

卢煜明今早（8月2日）在电台节目表示，对于排名跃升感到振奋，并指中大在教授国际化方面获得满分，现时有约56%教授来自外地，且教员离职率属全港最低，显示出极佳的人才黏性。另外，今年排名大升亦与雇主声誉指标升至75.5分，反映国际形象工程取得成效。

将于第39区大展拳脚

卢煜明指，过去约30年来，政府于科研上的投资力度已大幅增强，现时亦拥有很多世界级的科研地方，包括科学园，以及未来的北部都会区等。 但香港发展科研其中一项弱点，是住屋较昂贵，所以中大未来会尽量在校园内提供更多人才公寓或宿舍。

为了巩固优势，中大正制订未来五年发展蓝图——《2026-2030策略计划》。卢煜明透露，该计划历时一年筹备，将于周四（8月6日）公布，内容将对准国家十五年计划。为配合策略计划，大学下一步将推出校园总体规划，重点发展位于山脚与科学园之间的一幅平地第39区，即未来的白石角站所在地，将有隧道连接科学园，中大将在该区大展拳脚，包括会兴建面积达30万平方呎的医学院新大楼，数个月后将有生命科学大楼落成，及未来的第十间书院亦会座落该区，将独特的书院制优势延伸至研究生，促进不同学科背景的同学互相启发，培养具备全球视野的领袖人才。

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