天文台：今晚及明初本港雨势有时颇大 部分地区或出现水浸

天文台今日（2日）上午6时10分发出黄色暴雨警告信号，至下午1时取消。天文台下午5时50分再发特别天气提示，指未来两三小时香港广泛地区可能受大雨影响，市民应提高警觉。

天文台晚上7时20分发特别天气提示，受广阔低压槽影响，预料今晚及明日初时本港雨势有时颇大，部分地区有机会出现水浸，市民应尽快完成适当的预防措施，以防止可能引致的损失。天文台在有需要时会发出暴雨警告信号或局部地区大雨提示。市民请留意天文台的最新天气消息。

广阔低压槽及活跃偏南气流正为广东沿岸及南海北部带来雷雨。此外，位于菲律宾以东海域的低压区正逐渐增强，一个热带气旋似乎在形成中。

本港地区今日天气预测，大致多云，有骤雨及狂风雷暴，雨势有时颇大。最高气温约28度。吹和缓至清劲偏南风，初时高地间中吹强风。

展望明日初时骤雨仍然较多及有雷暴，随后一两日有几阵骤雨，本周后期渐转酷热。

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