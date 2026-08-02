天文台上午6时10分发出黄色暴雨警告信号。

天文台清晨5时05分发出特别天气提示，指未来一两小时香港广泛地区可能受大雨影响，市民应提高警觉。

广阔低压槽及活跃偏南气流正为广东沿岸及南海北部带来雷雨。此外，位于菲律宾以东海域的低压区正逐渐增强，一个热带气旋似乎在形成中。

本港地区今日天气预测，大致多云，有骤雨及狂风雷暴，雨势有时颇大。最高气温约28度。吹和缓至清劲偏南风，初时高地间中吹强风。

展望明日初时骤雨仍然较多及有雷暴，随后一两日有几阵骤雨，本周后期渐转酷热。

分区气温

九天天气预报

受广阔低压槽及活跃偏南气流影响，今明两日华南沿岸雨势有时颇大及有狂风雷暴，同时位于菲律宾以东海域的低压区可能有所发展并移向吕宋，随后一两日于吕宋一带徘徊。预料广阔低压槽在本周中期逐渐减弱，广东沿岸天色较为明朗，但仍有几阵骤雨。此外，现时位于西北太平洋的热带气旋白海豚会在未来数日移向日本以南海域，但其随后路径存在变数，有较大机会于本周后期靠近东海一带，其外围下沉气流会为中国东南沿岸带来酷热天气，而高温亦会触发雷雨。