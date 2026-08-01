足球盛会‧ 多图 | 国米互射十二码赢曼城 逾4.2万人入场 内地球迷指如爱队再来港必定支持

「香港足球盛会2026」今日赛事最后由意甲班霸国际米兰互射十二码，以三比一击败英超劲旅曼城。 赛事吸引超过4万2千名球迷入场，当中多名政府官员包括 财政司副司长黄伟纶、商务及经济发展局局长丘应桦及文化体育及旅游局局长罗淑佩 亦有到场 观战。 赛后球迷陆续离场，有不少球迷均满意赛事及场地安排，更有内地球迷指如爱队再来港必定支持。

大会：共有42,826人入场

国际米兰最终与曼城打成一比一平手，要靠互射十二码分出胜负，最终国米赢三比一，大会公布共有42,826人入场千支持。赛后球迷陆续离场，有不少球迷均对赛事及场地安排反应正面。

来自上海的金先生一家三口专程来港观赛，三人是国际米兰球迷。金太太表示已来港六七次，去年亦曾到启德体育园观看Coldplay演唱会，认为场馆配套完善，尤其动线设计和周边交通便利，即使今次入住黄金海岸附近的酒店，来往启德亦较预期快捷。金先生满意国际米兰的整体表现，其八岁儿子更兴奋高呼「满意满意，满意守门员的（表现）！」，并指将来若再有国际米兰赛事，必定再来支持。

Jason：曼城今日的整体表现令人满意

香港球迷Jason虽然见证所支持的曼城落败，但认为赛事给予不同球员上阵机会，曼城今日的整体表现令人满意，现场气氛亦热烈踊跃，因此今日都十分开心。

对于今次曼城部分球星缺阵，他指今年是世界杯年，故早有预料，而且阵容中仍有科顿、当拿隆马等知名球员，已经很满意阵容。他同时赞赏启德体育园设施新颖，容纳量大，场内人流指示清晰，整体观赛体验理想。

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