足球盛会‧ 多图 | 国米互射十二码赢曼城 逾4.2万人入场 内地球迷指如爱队再来港必定支持
更新时间：23:03 2026-08-01 HKT
发布时间：23:03 2026-08-01 HKT
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「香港足球盛会2026」今日赛事最后由意甲班霸国际米兰互射十二码，以三比一击败英超劲旅曼城。赛事吸引超过4万2千名球迷入场，当中多名政府官员包括财政司副司长黄伟纶、商务及经济发展局局长丘应桦及文化体育及旅游局局长罗淑佩亦有到场观战。赛后球迷陆续离场，有不少球迷均满意赛事及场地安排，更有内地球迷指如爱队再来港必定支持。
大会：共有42,826人入场
国际米兰最终与曼城打成一比一平手，要靠互射十二码分出胜负，最终国米赢三比一，大会公布共有42,826人入场千支持。赛后球迷陆续离场，有不少球迷均对赛事及场地安排反应正面。
来自上海的金先生一家三口专程来港观赛，三人是国际米兰球迷。金太太表示已来港六七次，去年亦曾到启德体育园观看Coldplay演唱会，认为场馆配套完善，尤其动线设计和周边交通便利，即使今次入住黄金海岸附近的酒店，来往启德亦较预期快捷。金先生满意国际米兰的整体表现，其八岁儿子更兴奋高呼「满意满意，满意守门员的（表现）！」，并指将来若再有国际米兰赛事，必定再来支持。
Jason：曼城今日的整体表现令人满意
香港球迷Jason虽然见证所支持的曼城落败，但认为赛事给予不同球员上阵机会，曼城今日的整体表现令人满意，现场气氛亦热烈踊跃，因此今日都十分开心。
对于今次曼城部分球星缺阵，他指今年是世界杯年，故早有预料，而且阵容中仍有科顿、当拿隆马等知名球员，已经很满意阵容。他同时赞赏启德体育园设施新颖，容纳量大，场内人流指示清晰，整体观赛体验理想。
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