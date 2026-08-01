Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

足球盛会 | 逾百间商户推动票尾经济 有球迷善用票尾买曼联波衫

社会
更新时间：20:15 2026-08-01 HKT
发布时间：20:15 2026-08-01 HKT

哨声一响，这场曼城对撼国际米兰的友谊赛正在启德上演，场内气氛热烈，打气声不断。今次的赛事有过百间食肆及商店推出「票尾经济」优惠，有本为曼联球迷的市民则善用票尾，在附近的零售馆商店购买了曼联球衣，并指对票尾经济中的食肆优惠最感兴趣，计划会在饮食方面花费约两三百元。

不少球迷提早入场感受气氛

临近比赛，启德主场馆内气氛热烈，不少球迷提早入场感受气氛。林氏一家今日由爸爸Patrick带同两姐弟入场观赛，十二岁的姐姐Jamie表示，自己七岁已开始睇波，虽然本身支持曼联，但亦喜欢欣赏足球赛事，今日入场前虽有下雨，也无损兴奋心情。喜欢曼城的弟弟Marcus则最喜爱球星科顿，今次是第一次亲身看到偶像上场，十分期待。

 

林氏一家今日由爸爸Patrick带同两姐弟入场观赛。苏正谦摄
林氏一家今日由爸爸Patrick带同两姐弟入场观赛。苏正谦摄

有市民善用票尾买曼联球衣

Patrick表示，事先有了解过「票尾经济」，昨日带两姐弟观看曼城公开训练后，有使用票尾在零售馆商店购买运动用品，记者追问具体购买了甚么，他笑著坦言是给自己买的曼联球衣。Patrick预计，今日观赛会在饮品和食品方面花费约两三百元，又指对票尾经济中的食肆优惠最感兴趣。他解释，自己平常少机会来启德，通常都是因为有比赛或者表演才来，就会在附近吃饭。

国际米兰球迷姜先生则在场内小食部与太太一同享用美食。苏正谦摄
国际米兰球迷姜先生则在场内小食部与太太一同享用美食。苏正谦摄

国际米兰球迷：「啱心水就买」

国际米兰球迷姜先生则在场内小食部与太太一同享用食物，他解释，自己提早入场并选择在场内买食物，是为了「叹冷气倾计」，感觉气氛更佳。至于今日打算消费多少，他表示未有设定消费限额，「啱心水就买」，又指自己刚在场馆附近纪念品店购买了毛巾留念，因毛巾上印有赛事名称，亦印有赛事是在香港举行，便购买了，如要继续消费，亦最希望购入有纪念价值的物品。他透露之前听闻过票尾优惠，但因下班后赶来观赛，未有时间享用相关优惠。

记者：周育莹

最Hit
日本象印教正确清洗保温杯！4步防止滋生茶垢/霉菌 做错随时破坏瓶身 建议咁做除顽垢…
日本象印教正确清洗保温杯！4步防止滋生茶垢/霉菌 做错随时破坏瓶身 建议咁做除顽垢…
饮食
9小时前
江美仪狠批一港姐冇家教：佢核突到呢  以为林敏骢只系咸湿佬  一幕戏改观赞绝顶聪明
江美仪狠批一港姐冇家教：佢核突到呢  以为林敏骢只系咸湿佬  一幕戏改观赞绝顶聪明
影视圈
11小时前
AEON旗下$12店年内执4间！8月起下调价格救市 网民叹：香港租金太贵
AEON旗下$12店年内执4间！8月起下调价格救市 网民叹：香港租金太贵
生活百科
9小时前
大妈杏花邨站外求面包医肚 收合桃包后变脸勉强回应「4个字」 好心人即场霸气收回 网民：要银包唔系面包｜Juicy叮
大妈杏花邨站外求面包医肚 收合桃包后变脸勉强回应「4个字」 好心人即场霸气收回 网民：要银包唔系面包｜Juicy叮
时事热话
5小时前
陕西有男子强奸儿媳罪名成立，被告儿子认为父亲喝醉酒应改判无罪。iStock
老爷强奸新抱︱儿子替父求情盼改判无罪 网民：父子皆为畜牲
即时中国
2026-07-31 18:45 HKT
卫诗雅嘴缝50针后首发声报平安 老公周祉安还原受伤经过揭恐怖伤势：血管及肌肉属全层撕裂伤
卫诗雅嘴缝50针后首发声报平安 老公周祉安还原受伤经过揭恐怖伤势：血管及肌肉属全层撕裂伤
影视圈
3小时前
游日香港家族众生相？港人细数5大常见经典特征 爸爸必做1动作 网民爆笑：好有画面
游日香港家族众生相？港人列5大常见特征 爸爸必做1动作 网民爆笑：好有画面
生活百科
8小时前
何文田考车场外现「睇水员」 助考生拦车管理交通、事后收利是 运输署：如违规交执法部门
02:32
考车牌｜何文田驾驶路试现「睇水员」 收利是助考生拦车 运输署：如违规交执法部门
社会
13小时前
阿里主席蔡崇信离婚 与吴明华近30年婚姻结束 「相互尊重下作出决定」 据报不涉出售阿里股份
阿里主席蔡崇信离婚 与吴明华近30年婚姻结束 「相互尊重下作出决定」 据报不涉出售阿里股份
商业创科
10小时前
移英港人回流香港8星期 感慨过去几年浪费人生 自爆14日神速安顿实录：终于似返个人｜Juicy叮
移英港人回流香港8星期 感慨过去几年浪费人生 自爆14日神速安顿实录：终于似返个人｜Juicy叮
时事热话
2026-07-31 11:23 HKT