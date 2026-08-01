足球盛会 | 逾百间商户推动票尾经济 有球迷善用票尾买曼联波衫

哨声一响，这场曼城对撼国际米兰的友谊赛正在启德上演，场内气氛热烈，打气声不断。今次的赛事有过百间食肆及商店推出「票尾经济」优惠，有本为曼联球迷的市民则善用票尾，在附近的零售馆商店购买了曼联球衣，并指对票尾经济中的食肆优惠最感兴趣，计划会在饮食方面花费约两三百元。

不少球迷提早入场感受气氛

临近比赛，启德主场馆内气氛热烈，不少球迷提早入场感受气氛。林氏一家今日由爸爸Patrick带同两姐弟入场观赛，十二岁的姐姐Jamie表示，自己七岁已开始睇波，虽然本身支持曼联，但亦喜欢欣赏足球赛事，今日入场前虽有下雨，也无损兴奋心情。喜欢曼城的弟弟Marcus则最喜爱球星科顿，今次是第一次亲身看到偶像上场，十分期待。

林氏一家今日由爸爸Patrick带同两姐弟入场观赛。苏正谦摄

有市民善用票尾买曼联球衣

Patrick表示，事先有了解过「票尾经济」，昨日带两姐弟观看曼城公开训练后，有使用票尾在零售馆商店购买运动用品，记者追问具体购买了甚么，他笑著坦言是给自己买的曼联球衣。Patrick预计，今日观赛会在饮品和食品方面花费约两三百元，又指对票尾经济中的食肆优惠最感兴趣。他解释，自己平常少机会来启德，通常都是因为有比赛或者表演才来，就会在附近吃饭。

国际米兰球迷姜先生则在场内小食部与太太一同享用美食。苏正谦摄

国际米兰球迷：「啱心水就买」

国际米兰球迷姜先生则在场内小食部与太太一同享用食物，他解释，自己提早入场并选择在场内买食物，是为了「叹冷气倾计」，感觉气氛更佳。至于今日打算消费多少，他表示未有设定消费限额，「啱心水就买」，又指自己刚在场馆附近纪念品店购买了毛巾留念，因毛巾上印有赛事名称，亦印有赛事是在香港举行，便购买了，如要继续消费，亦最希望购入有纪念价值的物品。他透露之前听闻过票尾优惠，但因下班后赶来观赛，未有时间享用相关优惠。

记者：周育莹