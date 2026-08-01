足球盛会 | 暴雨浇不灭球迷热情 有曼城狂迷专程由泰国来港：香港食物amazing

英超曼城与意甲国际米兰今晚将在启德主场馆对战，为「香港足球盛会2026」拉开序幕。现场所见，下午5时许启德主场馆外已一片「蓝海」，不少球迷都有身穿球衣，准备为自己爱队打气。即使天公不作美下傍沱大雨，仍然浇不灭一众热血球迷的热情。有来自泰国的曼城球迷专程来港观看今日赛事，更希望有机会走近喜爱的球星附近获取签名。他亦大赞香港食物美味，形容是「惊艳（amazing）」。

泰国曼城球迷自制面具望博球星目光

来自泰国的曼城球迷Best专程来港观看今日赛事。他透露，自己是曼城的「疯狂粉丝」，上月已购买门票专程看他们的比赛，十分期待赛事。Best特意制作了曼城球员加华度尔和当拿隆马的面具，打算入场后戴上，笑言「如果两位球星看到我戴着这个面具，会很好玩很开心」。

记者问及为何专程来港观赛，他表示是因为现场气氛与电视转播截然不同，「可以现场尽情呐喊打气，也可以唱歌庆祝」，若机会许可亦希望有机会走近喜爱的球星附近获取签名，但强调气氛才是最大吸引力。关于对香港的印象，他大赞香港食物美味，形容是「惊艳（amazing）」，惟他后日就会回泰国，因他今次是专程来支持曼城队伍的。

内地球迷：喜爱球星无来港但未感失望

除了泰国，亦有内地球迷专程来港观赛。来自上海的曼城球迷俞先生和国际米兰球迷孙先生来港观看比赛，二人刚完成高考，趁假期入场支持喜爱的球队。他们六月已购买门票，昨日亦一同观看了公开训练，两人都觉昨日气氛很好，现时心情激动，十分期待接下来的赛事。他们透露今日甚至兴奋得未吃晚餐，计划完场后才返回酒店附近吃宵夜。

孙先生表示，自己最欣赏队长拿达路马天尼斯，虽然对方因世界杯未能随队，但他亦喜欢其他人，不会因为队长没有来就失望。俞先生表示，自己是第一次来香港，大赞香港冻奶茶好喝。俞先生续称，日后若曼城再来港作赛，仍会入场支持，「毕竟这里比较近，比较好支持球队」。

曼城球迷：现场看球赛气氛较佳

本地市民梁先生与梁太太则首次到启德体育园观赛。梁先生称自己是「冷静型球迷」，最喜爱菲尔科顿和侯辛洛夫；他认为现场看球赛气氛较佳，但笑言自己「怕丑」，不会大声呐喊，反而太太会投入打气。梁太太表示，启德场馆交通方便，场地宽敞可容纳大量观众，赛前已在邻近的AIRSIDE用膳，认为附近饮食配套充足，日后若有感兴趣的活动，亦乐意再度前来。

今次大会推行「票尾经济」，观众凭赛事门票票根可享餐饮等优惠，梁先生梁太太表示对此并不知情，认为政府可多加宣传。

记者：周育莹

